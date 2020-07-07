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Следственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданства

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Следственный комитет обвинил издателя «Медиазоны» в сокрытии двойного гражданства
Иллюстрация: Следственный комитет

Против оппозиционера Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за неуведомления о гражданстве Канады. Сам он считает обвинения абсурдными — о его втором паспорте известно уже несколько лет.

#НОВОСТИ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петра Верзилова, издателя сайта о работе правоохранительной и судебной системы «Медиазона», по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства). Как сообщили в пресс-службе СК, во время обыска по уголовному делу о несанкционированных акциях летом 2019 г. у Верзилова был обнаружен действующий паспорт гражданина Канады.

Следствие считает, что Верзилов не уведомил в органы по контролю и надзору в сфере миграции, о том, что у него есть гражданство Канады. Он получил его не позднее декабря  2014 г., уточняютв СК.

Верзилова допрашивают в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Санкция ст. 330.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до четырехсот часов. 

Верзилов в своем Twitter назвал обвинения абсурдными, отметив, что информация о его канадском паспорте давно является открытой.

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное против журналистов и деятелей медиа за последнее время. Так, утром 7 июля стало известно, что по делу о госизмене задержали бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, по этому же делу допрашивают его подругу, главного редактора издания «Холод» Таисию Бекбулатову.

Автор: Андрей Пермяков
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