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ИННОПРОМ может переехать в другие страны

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ИННОПРОМ может переехать в другие страны
Иллюстрация: ok.ru

Губернатор Свердловской области заявил, что главная промышленная выставка России может пройти и в других странах. Среди претендентов — Индонезия, Египет и Узбекистан.

#ИННОПРОМ#НОВОСТИ

Сегодня во время очередной онлайн-сессии «Марафон столиц» Евгений Куйвашев предположил, что для ИННОПРОМа могут быть использованы выставочные площади других стран.

Мы задумываемся о расширении нашей выставки, у нас есть идеи проводить ИННОПРОМ один раз в России, один раз в Индонезии, Египте и Узбекистане. Это даст еще больше возможностей для привлечения партнеров к глобальной площадке, — сказал он в ходе сессии «Азия и Африка».

Глава региона не уточнил, когда именно это произойдет, но подчеркнул, что ждет гостей на свердловской выставке в 2021 г. «Мы недавно открыли [в Екатеринбурге] летние веранды — так сейчас туда записаться невозможно. Уверен, так же люди соскучились по Иннопрому», — сказал он.

Как писал DK.RU, в этом году из-за пандемии коронавируса проведение международной промышленной выставки ИННОПРОМ оказалось под вопросом. Сначала Минпромторг объявил об ее отмене, после организаторы переместили ее в онлайн.

Международный промышленный марафон «Иннопром» проходит 7 июля, в мероприятии принимают участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Выставка ИННОПРОМ проводится с 2010 г. и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2020 г. ИННОПРОМ должен был пройти 7 по 10 июля.

Добавим, что экономический эффект от выставки для региона власти оценивали в 1,5–2 млрд руб. Из-за отмены мероприятия страдают в первую очередь отельеры, которые размещали гостей. В дни проведения международного мероприятия выручка отелей росла на 70%.

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