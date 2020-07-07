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«А ипотека это как?». Почему миллениалы не торопятся покупать жилье в кредит

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«А ипотека это как?». Почему миллениалы не торопятся покупать жилье в кредит
Иллюстрация: pixabay.com

Родившиеся в 80-годы не спешат брать деньги в банке ради заветной трешки или однушки. Примерно треть опрошенных заявили, что им хватит собственных средств, еще 12% ждут помощи от родственников.

#ЛАЙФХАКИ

Эксперты Райффайзенбанка выяснили, как миллениалы относятся к покупке недвижимости в кредит, какое жилье покупают чаще всего и какие критерии выбора для нихпринципиальны.

Почти половина респондентов в возрасте от 24 до 39 лет, которые не собираются брать ипотеку, просто не нуждаются в ней: 36% опрошенных рассказали, что им хватает собственных средств, еще 12% уверены, что деньги им дадут родственники.

Чуть меньше, 45%, миллениалов отказываются от ипотеки из-за нежелания переплачивать. В то же время почти треть опрошенных просто бояться, что не смогут расплатиться по кредиту. Каждый десятый боится отказа банка, а 2% — что не смогут продать квартиру. Еще 4% опрошенных просто не понимают, что такое ипотека и как эта схема работает.

Почти 80% миллениалов, которые все же планируют в ближайшее время купить недвижимость,  будут брать ипотеку. Большинство из них, 76%, выбирают квартиру, еще 20% хотят приобрести дом или участок.

Согласно данным строительной компании «Группа ЛСР», выбирая жилье бизнес-класса миллениалы чаще всего останавливаются на двухкомнатной квартире площадью около 66 кв. метров. В сегменте комфорт-класса моллодые люди чаще всего покупают однокомнатные квартиры площадью 38 кв.  метров. Первоначальный взнос по ипотеке в обоих случаях обычно составляет 35% от стоимости жилья.

При выборе жилья для миллениалов принципиальными становятся вопросы транспортной доступности, удобной локации и экологичности района. Также новому поколению хочется, чтобы в квартире было «все включено».

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