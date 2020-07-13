Как искать работу и строить карьеру руководителям/специалистам в условиях кризиса

И для работодателей, и для тех, кто хочет продвинуться в карьере, сегодня «золотое время», уверены в Ассоциации рекрутинговых агентств Урала (АРАУ). Сотрудники, выбравшие новую работу осознанно, как правило, более эффективны и замотивированы.

Компании, входящие в АРАУ, ведут постоянный мониторинг рынка и располагают всеми сведениями о его трансформации. Так, по данным компании IBC Human Resources, в целом по России сегодня открыто более 700000 различных вакансий — от разнорабочих до топовых должностей.

Регулярный анализ и исследование отраслей показывают, что, например, в ТОП-3 для руководителей в сфере тяжелой промышленности входят должности «директор по производству», «главный инженер», третье место поделили «директор по логистике» и «финансовый директор». А в сельском хозяйстве эта «тройка» выглядит так: «главный инженер», «директор по растениеводству» и «директор по животноводству», — поделилась информацией с DK.RU вице-президент Ассоциации Рекрутинговых Агентств Урала (АРАУ) по направлению EVENTS Лариса Богданова.

В то же время кризисные явления в экономике, связанные с падением цен на нефть и ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, привели к тому, что на рынке труда появилось много свободных специалистов, особенно в наиболее пострадавших отраслях — HoReCa, розница, рекламный бизнес, сфера развлекательных услуг. При этом, конечно же, работодатели заинтересованы найти хорошего сотрудника за сравнительно небольшие деньги, тогда как соискателям, естественно, нужна нормальная зарплата и условия для дальнейшего развития. Соединить запросы первых и ожидания вторых таким образом, чтобы все остались в выигрыше, можно с помощью карьерных консультантов, считают в АРАУ.

Досье Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 году, когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной и востребованной.

Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг. Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, сегодня ведут совместную деятельность: проводят конференции, мастер-классы, тренинги, профессиональные конкурсы, исследуют рынок труда и тем самым повышают свою экспертность.

Год назад в составе АРАУ появился новый ассоциированный участник — Ассоциация карьерного консультирования и коучинга Урала (АККУ), выделены три основных вида услуг: профориентация для взрослых и подростков, карьерное консультирование, карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекутинге и в HR.

Специально для DK.RU компании-участники ассоциации поделились советами о том, как сегодня искать работу.

Елена Киселева директор Агентства рекрутинга «Люди Дела» Важно задействовать максимум ресурсов Поиск работы для большинства людей, даже уверенных в себе и востребованных на рынке труда — непростая задача. Быть хорошим специалистом/руководителем не всегда достаточно для того, чтобы быстро найти желаемый вариант. Последние три месяца ситуация на рынке труда по ряду сфер складывается не в пользу кандидата: нужно перестраиваться под текущие реалии. При этом каждому человеку хотелось бы найти место не только для того, чтобы обеспечить себя и семью, но и получать удовлетворение от работы. Поэтому важно задействовать максимум ресурсов и проявить максимум активности и терпения для поиска нужной вакансии.

Новое место можно искать и самостоятельно, но более эффективно обратиться за помощью к профессионалу — карьерному консультанту. Он поможет определить сильные стороны, проконсультирует по ситуации на рынке труда, заработной плате, усилит резюме с учетом выбранного вектора карьеры, расширит представление о каналах поиска работы с учетом специфики профессии, сферы, подготовит к интервью и многое другое.

В нашем агентстве много запросов от руководителей высшего и среднего звена, особенно от тех, кто долго не был в поиске. Несколько советов — что сделать в первую очередь:

определить подходящие отрасли, уровень должности (он будет разным в зависимости от величины бизнеса), правильно себя спозиционировать на рынке труда, независимо от того, как ваша должность называлась в трудовой;

адекватно определить свою стоимость на рынке труда;

охватить все каналы поиска вакансий, обязательно иметь хороший профиль на LinkedIn, Facebook, подписаться на профильные группы с топ-вакансиями;

отправить свое резюме в ведущие рекрутинговые агентства и те компании, которые представляют интерес (независимо от того, есть ли подходящие вакансии).

И главный совет для кандидатов — нужно быть открытым для разных предложений/проектов (в том числе временных), смотреть шире на рынок труда, быть гибче. Это позволит быстрее адаптироваться к кризису, начать работать, сократить перерыв в деятельности, а, возможно, даже найти себя в новой сфере и построить еще одну карьеру в другой профессии и отрасли, что в 21 веке уже можно назвать трендом.

Наталья Воронова директор рекрутингового направления консалтинговой компании «Апрайт» Карьерный коучинг нужен каждому Работа с карьерным консультантом необходима не только в ситуации смены места работы или при долгом поиске нового работодателя. Как минимум раз в год к услугам такого специалиста нужно прибегать любому. Это поможет понять: что происходит на рынке труда, как меняются требования к управленческим компетенциям, какие навыки и как нужно «прокачивать», чтобы быть в тренде и оставаться востребованным и хорошо оплачиваемым специалистом.

Как правило, карьерными консультантами становятся опытные рекрутеры и HR-руководители, которые до последнего времени отвечали на вопросы по карьере бесплатно, пока эта услуга не оформилась в конкретную профессию.

Дина Ушакова директор Апрайт-Корпоративные решения, карьерный консультант Разговор с работодателем о карьерных возможностях поможет избежать выгорания Карьерное консультирование используют не только те, кто желает сменить место работы, но и работодатели. Они это делают обычно в двух случаях: когда приходится в силу объективных причин сокращать ключевых сотрудников и когда нужна работа по их удержанию.

К примеру, консультанты «Апрайт» сопровождают одну федеральную компанию в процессе сокращения штата, помогая увольняемому сотруднику сориентироваться в возможностях на рынке труда, определить желаемый карьерный маршрут, снять психологическое напряжение в ситуации профессиональной неопределенности.

В случае удержания ценных сотрудников компании практикуют развитие экспертизы внутри HR. Один из таких примеров в нашей практике — проект с Корпоративным университетом «СКБ-Контур». В результате проекта была сформирована команда внутренних консультантов, которая, сначала пройдя карьерную технологию на себе, адаптирует ее под реалии компании.

Хочу обратить внимание руководителей на то, что своевременный разговор с сотрудником о его карьере помогает преодолеть профессиональное выгорание, увидеть новые возможности развития в компании. А для руководителя это возможность не только сохранить профессионала, но и получить ценную обратную связь и бизнес-идеи.

По нашим данным, 50% людей, обратившихся за карьерной консультацией, остались в компании, изменив условия или карьерный маршрут. 37% остались в профессии, но сменили компанию. 13% нашли себя в другой профессии. 87% сотрудников, которые после карьерного консультирования остаются в профессии — хорошее поле возможностей для удержания ценных сотрудников.

Галина Веричева директор компании «Кадровые технологии» Карьерный коучинг — кому он нужен и зачем В последние несколько лет не было случайных запросов на карьерный коучинг. Обращаются те, кто уже много думал о своем дальнейшем развитии, пробовал искать работу своей мечты, и вновь думал и приходил к мысли, что нужен кто-то кто поможет принять правильное решение и составить маршрут к заветной цели.

Карьерный коучинг НЕ нужен, если:

дело, которым вы занимаетесь, вам нравится,

вас устраивает содержание работы, сфера деятельности, рабочее место, должность, зарплата, график, трудовые отношение,

есть возможность реализовать свои способности и потенциал, есть поддержка и признание коллег и руководителя,

вы развиваетесь, есть перспективы роста,

кроме работы есть личная жизнь, хобби, на все хватает времени

какие-то моменты из вышеперечисленного для вас совершенно не имеют значения.

Также услуги карьерного коуча не требуются тому, кто решился на перемены, но четко знает, что хочет получить, составил программу действий и уверен, что все получится.

Есть профессиональные соискатели на рынке туда, они откликаются на самые разные вакансии, с удовольствием общаются с рекрутерами, обладают отличными навыками самопрезентации, но их цель не найти работу, а понять (повысить) свою стоимость на рынке труда. Им тоже не нужен коучинг.

Главное, что это дает соискателю — осознание того, что он хочет получить от новой работы, сформулировать карьерную цель, как ему правильно спозиционировать себя по-новому на рынке труда. Карьерный коуч вместе с соискателем составляет программу действий и сопровождает на этом пути до тех пор, пока человек не добьется этой цели.

Юлия Аверина директор кадрового центра «Метрополис» Одно упражнение и шесть правил, которые помогут найти работу Кадровый центр «Метрополис» уже более 20 лет оказывает консультации по поиску работы, в том числе по составлению и корректировке резюме. К нам обращаются и те, кто ищет работу, и те, кто успешно работает, но задумывается о смене рода деятельности. Часто бывает, что в начале руководитель является нашим клиентом на подбор персонала, а потом сам приходит с запросом относительно себя: «можете ли вы меня куда-нибудь продать».

В сегодняшней непростой экономической ситуации главное помнить: с потерей места может столкнуться каждый. Это не означает, что человек — плохой работник: просто так сложились обстоятельства.

Чтобы настроиться на поиск новой работы и немного привести свои чувства в порядок, можно проделать такую практику. Расслабьтесь, закройте глаза и представьте, что вы уже нашли новое место. Прочувствуйте свое состояние, ощущение, энергетику, мысли, поговорите с тем новым собой, спросите совета, как вам поступить, что сделать, какие шаги предпринять. И вы услышите совет, который подойдет именно вам.

Но поскольку любой поиск работы начинается с рассказа о себе, запомните эти

6 правил хорошего резюме:

Четкие и выверенные формулировки.

Меньше аббревиатур, только самые распространенные. Можно написать УрФУ, но не нужно писать ЧУ ФНПР «НИИОТ».

Не больше двух страниц. Не нужно слишком подробно описывать опыт работы и достижения.

Избегайте шаблонов: «коммуникабельный», «стрессоустойчивый», «активный», «увеличил продажи на 50%».

Никаких грамматических ошибок и опечаток.

Актуальная и качественная фотография

Лариса Богданова директор кадрового агентства IBC Human Resources Кадровый коучинг в разы повышает результативность поиска работы Собирая данные по России, понимаешь, что работа есть, интересных денежных проектов очень много. Для работодателей сейчас самое время искать в компанию крутых профессионалов. Не откладывайте подбор уникальных специалистов и руководителей, позвоните в кадровое агентство, поделитесь «проблемной» зоной. Наши эксперты готовы предоставить самые свежие данные по рынку труда, провести анализ сотрудников ваших конкурентов, найти именно того, кто нужен. Если вы сами находитесь в поиске хорошей вакансии, набирайте скорость «более 150 км/час».

Результативность поиска работы повысится в разы, если вы обратитесь в кадровое агентство за экспертными услугами карьерного консультанта.

Кадровый коучинг — это:

подготовка эффективного резюме;

составление «продающего» сопроводительного письма к резюме;

подготовка к телефонному/видео или личному интервью с HR или руководителем на 10 баллов из 10;

разработка траектории карьеры и создание стратегии поиска работы.

Также карьерный консультант ответит на вопросы:

Есть ли блат при устройстве на работу?

Почему на работном сайте не просматривают ваш отклик?

Стоит ли спрашивать про зарплату на первом собеседовании?

Что ответить, если попросили рассказать о себе?

Специалисты IBC Human Resources могут быть полезны кандидатам при продвижении резюме целевой группе работодателей банковской сферы, промышленного производства, строительства и девелопмента, IT-индустрии, сельского хозяйства.

С нашей помощью профессионалы находят работу достаточно быстро. Например, финансовый директор смог трудоустроиться за 22 рабочих дня с уровнем заработной платы 180000 рублей, главный бухгалтер — за 12 дней с заработной платой 90000 рублей, директор по производству — за 18 дней.

Ловите удачу за хвост! Будьте активны, отправляйте резюме не только работодателям напрямую, но и в кадровые агентства.

Екатерина Карпенко директор рекрутинговой компании «Тирс» «Хочу работать!» звучит как призыв к действию — в отличие от «Мне нужна работа» Если вы чувствуете, что не испытываете больше радости от работы, что больше не хотите сталкиваться в своей карьере с такими же компаниями, в которых вы трудились, лучшим выходом станет карьерная консультация.

Что это дает? В первую очередь кадровый коуч помогает правильно сформулировать цель и зарядить себя на поиск нового. Посыл «Хочу работать!» гораздо действенней, чем формулировки типа «мне надо найти работу», «я должен работать», «мне нужна работа». Хочу — звучит как действие, наполненное энергией, эта энергия играет и переливается, как блики солнца в брызгах летнего фонтана. Энергия желания пробуждает радостное ожидание чего-то хорошего. Если когда-нибудь в детстве в летний полдень вы летели на своём велосипеде с горы, ветер свистел в ушах, в нос бил сладкий аромат пряных трав, впереди вы чувствовали большую и прекрасную жизнь, то вы точно знаете, что означает призыв «Хочу». Вот с таким настроением опытные рекрутеры советуют начинать искать работу.

Вот уже несколько лет рекрутинговое агентство «Тирс» работает с топ-менеджерами по технологии карьерного консультирования.

Чем мы можем помочь?

Проработать с «нуля» ваше резюме таким образом, чтобы выделить ваши сильные стороны, проработать все слабые места с точки зрения работодателя, перерывы, неудачные проекты. Мы проанализируем с вами причины негативных рекомендаций. Вы получите интересное, сильное резюме, а сопроводительное письмо поможет прояснить вашу мотивацию для работодателя.

Составить карту и стратегию поиска новой работы, найти все источники вакансий на рынке труда, объяснить особенности коммуникации «тёплых» и «холодных» контактов.

Мы изучим все варианты развития вашей карьеры. Помните, что вакансии на рынке труда для руководителей есть, многие секторы, такие как медицина и фармакология, сельское хозяйство, интернет-торговля, логистика и дистанционные коммуникации, приборостроение и производство медицинских аппаратов, остро нуждаются в кадрах. Начинают развиваться такие секторы как экологический туризм, переработка пластика, сектор некоммерческого партнёрства, ветеринария, и многие другие.

В нашей практике есть случаи, когда соискатель после консультации принимал решение о переподготовке и кардинальной смене профессии — например, финансовый директор выучился на программиста мобильных приложений. Время, в котором мы живем, ценно именно тем, что топ-менеджеры могут кардинально менять свою специализацию, получать новое образование, профессию, при этом никак не снижая свою ценность на рынке труда. Воспользуйтесь эпохой перемен, трансформируйте свою тревогу за своё финансовое положение, за предстоящие события в новый план развития.

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