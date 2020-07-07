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В Москве задержан советник Рогозина, экс-спецкор «Коммерсанта». Его обвинили в госизмене

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В Москве задержан советник Рогозина, экс-спецкор «Коммерсанта». Его обвинили в госизмене
Иллюстрация: Личная страница Vkontakte

Бывшего журналиста «Коммерсанта», который освещал деятельность Минобороны и ВПК, задержали по обвинению в госизмене. Дело может быть связано с заметкой о поставке российских истребителей Египту.

#НОВОСТИ

Иван Сафронов, советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), сообщила пресс-служба госкорпорации, уточнив, что его задержание не касается его текущей работы в «Роскосмосе».

Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества. В мае 2020 г. он стал советником Дмитрия Рогозина, в его обязанности входило выстраивание информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий.

Обновление. Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ

«Ваня и госизмена — это вещи абсолютно несовместимые», — написала его бывшая коллега по «Коммерсанту» Елена Черненко.

Сафронов работал в «Коммерсанте» с 2009 по 2019 гг. и был уволен после публикации о предстоящем уходе со своего поста спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Ппосле заметки Матвиенко высказывала претензии владельцу ИД «Коммерсант» Алишеру Усманову, но сама она отрицала это. В знак протеста тогда из газеты уволился весь отдел политики, обвинив акционеров и руководство издания в цензуре. 

Кроме того, Сафронов также был соавтором статьи от 19 марта 2019 г. «Су-35 укрепят египетскую силу», в которой шла речь о планируемом контракте на $2 млрд по поставкам российских истребителей в Египет. Статья послужила поводом для угроз санкциями в адрес Египта со стороны США и позднее была удалена с сайта издания.

Отец журналиста Иван Сафронов также долго работал в «Коммерсанте» в должности военного обозревателя. В 2007 г. он погиб, упав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома.

Обновление. Днем 7 июля стало известно, что обыски проходят и в квартире к главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой — она успела сообщить об этом главе ассоциации «Агора» Павлу Чикову и перестала выходить на связь, написал Чиков. Позднее он добавил, что ее везут на допрос в качестве свидетеля. 

«Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку Ивана Сафронова, приводим его полностью за небольшими сокращениями:

«Иван проработал в “Ъ” около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года. В этом случае репутация семьи стала частью репутации “Ъ”, а сам Иван — частью его души. Вместе с коллегами по отделу политики он покинул редакцию в мае 2019 года в результате известного конфликта. Но мы, его бывшие коллеги по издательскому дому, продолжаем относиться к нему с безусловным уважением. Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. 
Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным. Практика последних лет показывает, что с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью,— будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации. 
Людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены. В результате общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб, к работе которых с каждым годом возникает все больше вопросов. Журналисты, которые задают эти вопросы, сами оказываются под ударом».
 
В издании настаивают на максимальной публичности и гласности производства по делу Сафронова, а также требуют немедленного допуска адвокатов.
Автор: Андрей Пермяков
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