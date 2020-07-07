В Москве задержан советник Рогозина, экс-спецкор «Коммерсанта». Его обвинили в госизмене
Бывшего журналиста «Коммерсанта», который освещал деятельность Минобороны и ВПК, задержали по обвинению в госизмене. Дело может быть связано с заметкой о поставке российских истребителей Египту.
Иван Сафронов, советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), сообщила пресс-служба госкорпорации, уточнив, что его задержание не касается его текущей работы в «Роскосмосе».
Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества. В мае 2020 г. он стал советником Дмитрия Рогозина, в его обязанности входило выстраивание информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий.
Обновление. Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
«Ваня и госизмена — это вещи абсолютно несовместимые», — написала его бывшая коллега по «Коммерсанту» Елена Черненко.
Сафронов работал в «Коммерсанте» с 2009 по 2019 гг. и был уволен после публикации о предстоящем уходе со своего поста спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Ппосле заметки Матвиенко высказывала претензии владельцу ИД «Коммерсант» Алишеру Усманову, но сама она отрицала это. В знак протеста тогда из газеты уволился весь отдел политики, обвинив акционеров и руководство издания в цензуре.
Кроме того, Сафронов также был соавтором статьи от 19 марта 2019 г. «Су-35 укрепят египетскую силу», в которой шла речь о планируемом контракте на $2 млрд по поставкам российских истребителей в Египет. Статья послужила поводом для угроз санкциями в адрес Египта со стороны США и позднее была удалена с сайта издания.
Обновление. Днем 7 июля стало известно, что обыски проходят и в квартире к главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой — она успела сообщить об этом главе ассоциации «Агора» Павлу Чикову и перестала выходить на связь, написал Чиков. Позднее он добавил, что ее везут на допрос в качестве свидетеля.
«Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку Ивана Сафронова, приводим его полностью за небольшими сокращениями:
Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным. Практика последних лет показывает, что с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью,— будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации.