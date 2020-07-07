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В России зафиксировано падение заболеваемости коронавирусом. Но врачи не верят этим данным

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В России зафиксировано падение заболеваемости коронавирусом. Но врачи не верят этим данным
Автор фото: Fernando Zhiminaicela. Иллюстрация: Pixabay.com

По официальным данным, число новых случаев Covid-19 в стране снизилось до уровня конца апреля — 6 368 заболевших за день. Но практически половина врачей считают такую статистику недостоверной.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, 198 человек умерли, полностью выздоровел 9 551 заболевший, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 694 230 случаев болезни, 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Первое место по числу новых случаев по-прежнему удерживает Москва — 629. На второе место вышел Ханты-Мансийский автономный округ — 283 заболевших. В Санкт-Петербурге 278 случаев, Иркутской области — 245, Свердловской — 226, Нижегородской — 198, Ямало-Ненецком автономном округе — 189, Московской области — 177. Более 100 случаев также в Алтайском и Красноярском краях, Коми, Мурманской, Воронежской, Челябинской, Архангельской, Новосибирской, Ульяновской и Самарской областях.

Однако почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а примерно половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, пишут «Ведомости» со ссылко на опрос ФОМ и «Левада-центра». В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов, а среди тех врачей, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%. Государство делает недостаточно для выявления заболевших и оснащении больниц, считают 64% респондентов. 
Автор: Андрей Пермяков
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