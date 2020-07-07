В России зафиксировано падение заболеваемости коронавирусом. Но врачи не верят этим данным

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, 198 человек умерли, полностью выздоровел 9 551 заболевший, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 694 230 случаев болезни, 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Первое место по числу новых случаев по-прежнему удерживает Москва — 629. На второе место вышел Ханты-Мансийский автономный округ — 283 заболевших. В Санкт-Петербурге 278 случаев, Иркутской области — 245, Свердловской — 226, Нижегородской — 198, Ямало-Ненецком автономном округе — 189, Московской области — 177. Более 100 случаев также в Алтайском и Красноярском краях, Коми, Мурманской, Воронежской, Челябинской, Архангельской, Новосибирской, Ульяновской и Самарской областях.