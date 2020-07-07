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Каждая третья ипотека на территории региона в мае выдана банком ВТБ

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Каждая третья ипотека на территории региона в мае выдана банком ВТБ
Иллюстрация: ВТБ

По итогам мая 2020 года ВТБ установил собственный рекорд по рыночной доле в выдачах ипотеки в Свердловской области. По сравнению с апрелем она выросла сразу на 6,15 п.п. и составила 31,59%

В Свердловской области только в мае более 900 свердловчан оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 2,1 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в мае 2019 года. Всего за январь-май ВТБ выдал в регионе порядка 4,4 тыс. жилищных кредитов на сумму 9,8 млрд рублей, что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Одним из основных факторов, стимулировавших спрос на ипотеку, стала программа господдержки для приобретения жилья в новостройках по ставке 6,5%. На нее приходится почти четверть всех ипотечных кредитов, выданных ВТБ в Свердловской области в мае.

Ипотека — один из приоритетных продуктов для ВТБ, особенно в Свердловской области с ее развитым жилищным рынком. В последние годы мы стабильно выдавали каждую четвертую ипотеку на Среднем Урале, а теперь впервые достигли трети от всего объема жилищного кредитования в регионе. Это говорит о том, что клиенты высоко оценивают наш комфортный сервис и привлекательные ставки. Важным подспорьем стала и активная работа в рамках госпрограмм, а также тесное сотрудничество с застройщиками и риелторами, — говорит Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области.

По данным ЦБ РФ, ВТБ также достиг рекордной для себя рыночной доли в сегменте ипотечного кредитования и в целом по России — она составила 31,3%.

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 7,9% годовых, а совместные программы с отдельными застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первый год. Также банк активно работает в рамках льготных госпрограмм, позволяющих получить кредит под 6,5% годовых на жилье в новостройках и 5% годовых для семей, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

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