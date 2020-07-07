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Семь уникальных рейсов. Utair открывает направления из Екатеринбурга в регионы

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Семь уникальных рейсов. Utair открывает направления из Екатеринбурга в регионы
Иллюстрация: utair.ru

Прямых рейсов до этих городов нет уже много лет: чтобы добраться из столицы Урала, например, в Самару, приходилось использовать железную дорогу или пересадку в Москве.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Авиакомпания Utair сообщила, что начинает выполнять полеты из Екатеринбурга в Омск, Самару, Советский, Сургут, Урай, Уфу и Ханты-Мансийск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Utair начинает выполнять рейсы по семи новым направлениям из Екатеринбурга, по которым не летает ни один другой перевозчик. Авиакомпания связала столицу Урала с Омском, Самарой, Советским, Сургутом, Ураем, Уфой и Ханты-Мансийском, — сказано в сообщении.

По словам президента «Ютэйр-Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, авиакомпания продолжает развивать свою маршрутную сеть, в том числе за счет увеличения социально значимых региональных направлений.

Новые рейсы значительно сократят жителям регионов время в дороге и помогут беспрепятственно путешествовать по стране, минуя пересадку в Москве, — уточнил Павел Пермяков.

Utair — четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний», в 2019 г. она перевезла более 7,7 млн человек.

Как рассказывал DK.RU, пандемия коронавируса сильно подкосила авиаотрасль в России. Так, пассажиропоток Кольцово упал на 95% по сравнению с прошлым годом, а авиакомпания «Уральские авиалинии» в апреле потеряла до 94% всех пассажиров из-за отмены полетов в другие страны. Прямые рейсы из Екатеринбурга в Китай были закрыты еще в марте, после остановилось сообщение с Германией, ФранциейИзраилем, Италией и другими странами.

Потери авиакомпании от приостановки рейсов в Китай гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов оценивал в 360 млн руб. Он отмечал, что авиакомпании требуются кредитные средства на поддержание операционной деятельности, однако все банки отказывали в финансировании. Вопрос о спасении авиакомпании обсуждался на уровне правительства РФ. В итоге перевозчик кредит получил кредит в 3 млрд руб. по льготной ставке от Сбербанка. 

Чтобы хоть как-то восполнить потери от отмены международных рейсов, российские перевозчики начали развивать авиасообщение внутри страны, особенно с южными регионами. Например, только в Анапу сейчас еженедельно летает 21 рейс, а число рейсов в Крым достигает 30 рейсов в неделю. Одни лишь «Уральские авиалинии» запросили более 1000 рейсов до Симферополя.

Добавим, из-за пандемии летний отдых на зарубежных курортах для россиян будет, скорее всего, недоступен. По крайней мере, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал жителям страны провести этот отпуск на территории России. DK.RU рассказывал,  в какие суммы обойдется отдых и какие альтернативы интересного времяпрепровождения существуют недалеко от Екатеринбурга, предлагая несколько маршрутов для путешествия по Уралу

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