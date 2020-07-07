Ребенок рыдает после школы? Сожмите зубы и делайте вид, что все в порядке

Чрезмерная забота родителей может вредить детям. Эксперт по осознанию тревожности Энн Мари Альбано в лекции на TED рассказала, как вести себя с детьми с тревожным расстройством. Она уверена, что спокойствие и уверенность — это не просто чувства, а навыки, управлять которыми можно научиться. DK.RU выбрал главное.

Я многое поняла за последние 30 лет, изучая детскую тревожность. Для большинства молодых людей это самое распространённое детское психическое заболевание. Такие расстройства обычно начинаются к четырем годам и уже к подростковому возрасту каждый 12-й не может нормально функционировать дома, в школе, со сверстниками.

Из-за своей тревожности дети напуганы, обеспокоены и физически неудобно себя чувствуют. Им трудно удерживать внимание в школе, расслабляться, отдыхать, веселиться, заводить друзей и делать другие вещи, которые дети должны делать в их возрасте. Тревога способна принести несчастье ребенку, и родители находятся в эпицентре, наблюдая за его бедственным положением.

Мои исследования и исследования моих коллег по всему миру показывают единую закономерность: «хорошие» родители часто бывают связаны с тревожным расстройством у детей. Они идут на уступки, делают слишком много послаблений, разрешают ребенку сбегать от проблем. Я хочу, чтобы вы поразмыслили над следующей ситуацией: ребенок приходит домой из школы в слезах. Ему 5–6 лет. «Я никому не нравлюсь в школе! Они грубы ко мне. Никто не хочет играть со мной».

Как вы будете себя чувствовать, видя его слезы? Что вы намерены делать? Родительский инстинкт — первоочередная забота о комфорте ребенка, о его безопасности. Да, звонить учителю или другим родителям нормально, когда ребенку 5 лет. Но что вы будете делать, если он так и продолжит приходить домой в слезах?

Вы все равно захотите позвонить учителю, когда ему будет 8, 10 или 14 лет? У детей по мере взросления всегда будут трудности: ночевки с друзьями, устные доклады, сложные тесты в школе, пробы в спортивную команду или школьный спектакль, конфликты со сверстниками… Все это — риск: не сделать идеально, не добиться результата, допустить ошибку или быть опозоренным.

Дети с тревожностью не рискуют и ни во что не ввязываются. Они не учатся тому, как справляться с такими случаями. Ситуации развивают навыки — способность успокаиваться самостоятельно, решать проблемы и находить компромиссы, умение контролировать потребности и не опускать руки, когда трудно. Эти и многие другие навыки развиваются в детях, которые идут на риск. А самоэффективность обретает форму, которая является верой в себя, в то, что ты можешь преодолеть сложные ситуации.

Да, родительский инстинкт состоит в том, чтобы утешать, защищать и успокаивать детей. Однако еще в 1930 году психиатр Альфред Адлер предупреждал родителей, что мы можем любить детей так, как мы хотим. Но не должны делать ребенка зависимым от этой любви. Он рекомендовал родителям с раннего возраста учить детей самостоятельности. Психиатр также предостерегал: если у детей сложится впечатление, что родители могут быть у них на побегушках, они получат неверное представление о любви.

Если родители и ключевые фигуры в жизни ребенка могут помочь ему противостоять страхам и научить решать проблемы, то с большой долей вероятности дети сами будут развивать свои внутренние механизмы борьбы с тревожностью.

Сейчас мы хотим, чтобы родители были очень внимательны: конечно, если над ребенком действительно издеваются и подвергают опасности, им стоит вмешаться. Но в случае повседневных тревог они могут быть более полезными, если останутся спокойными, объективными и заботливыми; если они принимают чувства ребенка, а потом помогают планировать, как он будет справляться с ситуацией. Важно, чтобы ребенок мог самостоятельно решать проблемы.