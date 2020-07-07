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В состав холдинга «Синара – Транспортные Машины» вошла новая компания

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В состав холдинга «Синара – Транспортные Машины» вошла новая компания
Иллюстрация: Группа Синара

​В состав холдинга «Синара – Транспортные Машины» (СТМ) вошла компания «РСП-М», специализирующаяся на предоставлении услуг РЖД по шлифовке рельсов в пути и их стационарной сварке.

Генеральным директором компании​ назначен Александр Измайлов, который более 15 лет работает на руководящих должностях в холдинге СТМ и Группе Синара. В составе «РСП-М» — 10 рельсосварочных предприятий, расположенных в разных регионах России, включая Санкт-Петербург, Тихорецк, Ярославль, Челябинск, Каликино, Энгельс, Кемерово, Красноярск, Бабушкин, Хабаровск.

В рамках реализации стратегии развития холдинга СТМ предусмотрено расширение сферы услуг для РЖД и повышения их качества, в том числе на базе предприятий дивизиона путевой техники — Группы РПМ и завода «Калугапутьмаш». СТМ планирует внедрить новые технологии по обслуживанию рельсов в пути, модернизировать парк рельсошлифовальных поездов и повысить их производительность.

​Объединение потенциала СТМ и «РСП-М» позволит получить мощный синергетический эффект и импульс для достижения более высокого уровня технологии шлифовки рельсов в пути и их стационарной сварке. Новые подходы востребованы на сети дорог РЖД, а также могут найти применение в сфере городского легкорельсового транспорта, — говорит генеральный директор холдинга СТМ Виктор Леш.

В качестве одного из продавцов компании «РСП-М» выступил ЗПИФ «Газпромбанк – Комплексный» (ЗПИФ входит в группу Банка ГПБ (АО)). Банк ГПБ (АО) является ключевым кредитором компании «РСП-М» с 2014 г. В рамках сделки предусмотрено продолжение участия ЗПИФ Банка ГПБ (АО) в капитале компании «РСП-М», а сам банк сохранит роль крупнейшего кредитора компании.

«За довольно непродолжительное время команде Блока реструктуризации Газпромбанка удалось восстановить и оптимизировать бизнес «РСП-М», сделав его по-настоящему инвестиционно привлекательным активом. Немаловажно, что была отлажена производственная система, выстроена логистика и согласована долгосрочная модель работы с РЖД. На данном этапе развития мы продолжим принимать деятельное участие в жизни компании, в тесной связке с новым акционером», — подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Справка

 
Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.
Группа Банка ГПБ (АО) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики.
«Синара-Транспортные Машины», СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.
ООО «РСП-М» — одна из ведущих компаний в мире по сварке и шлифовке рельсов. В ее состав входят производственные предприятия в 10 регионах России. В 2015 году компания запустила рельсосварочное предприятие (РСП-13) в Челябинске. Предприятия компании обеспечивают сварку 25 и 100-метровых рельсов в 800-метровые плети бесстыкового пути, способны выпускать более 10 тыс. км пути в год.
 

 

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