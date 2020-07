BABA YAGA съела москвичей

Инициалы BY постоянно появляются то тут, то там, вызывая неподдельный интерес каждым своим появлением. Известные блогеры и московские дизайнеры демонстрируют одежду с этим логотипом. Александр Гудков и Михаил Галустян выбирают BY в своём нашумевшем клипе ZOLOTO.

Машины S и E-классов с логотипом BY разъезжают по Москве и мелькают в фильмах, в огромные брендированные зоны в Москве — BY-арена и Арбат Холл — приезжают самые топовые артисты современности, а в Сочи установлена скульптура рыжему из «Иванушек». В светящемся круге на его груди горят две буквы — BY.

Эти инициалы появляются и на международной арене: музыкальный фестиваль PARUS, который ежегодно проходит в Дубае, поддерживается BY; подарки от бренда получают все звёзды.

BY стремительно развивается в разных направлениях: мода, шоу-бизнес, а сегодня и рестораны. Присоединяйся к BY! Почувствуй вкус BY!

Этим летом гости могут насладиться нежным муссом из камчатского краба, гаспаччо с креветками, пряным карпаччо из гребешка в имбирном маринаде и другими освежающими и по-настоящему летними блюдами. Работа над меню не прекращается ни на минуту: команда ресторана отрабатывает еще много новинок, чтобы они запомнились гостям надолго.