«Максимум возможного». Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в Свердловской области продлены до 13 июля. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев традиционно сообщил на своей странице в Instagram, выложив копию указа от 6 июля.

Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях, — написал Евгений Куйвашев.

Отметим, что за сутки в Свердловской области зафиксировано 270 случаев COVID-19. Коронавирус обнаружен у сотрудника оздоровительного лагеря «Зарница» в Березовском. Также стало известно о вспышке коронавируса на предприятии «УГМК-Агро», выявленной после тестирования сотрудников.

Все контактирующие первого уровня были оперативно переведены на удаленную работу и будут обследованы. Специалистами Института вирусных инфекций проведена дезинфекция помещений, где находились сотрудники с положительными результатами теста, — рассказали Znak.com в «УГМК-Агро».

Кроме того, из-за подозрения на коронавирус на самоизоляцию ушел вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Вместе с тем 1 июля в Екатеринбурге заведения общепита заработали в формате веранд. Как отмечают сами рестораторы, в первые дни они наблюдали ажиотажный спрос. При этом порядка 20% небольших заведений могут не пережить пандемию и ограничения.