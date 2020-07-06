Весь мир в онлайне: на ИННОПРОМЕ выступят бизнесмены Индонезии, Германии и Франции

Утром 7 июля на связь с ведущим в Москве выйдут Индонезия и Китай, после подключатся Узбекистан и Египет. Далее последуют эфиры из студий в Германии и Франции. А в заключение онлайн марафона, вечером будут организованы трансляции с Западного полушария Земли — прямой эфир из Перу и Аргентины.

В студиях ИННОПРОМ по всему миру будут отвечать на вопросы российского бизнеса торговые представители РФ и их гости — руководители иностранных деловых ассоциаций и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

Среди участников марафона:

Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и торговли РФ;

Алаа Эзз, генеральный секретарь Ассоциации торговых палат Африки;

Николя Мор, старший вице-президент Renault Group;

Маркус Йергер, управляющий директор федеральной Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии;

Рикардо Маркес Флорес, президент Национального союза промышленности Перу.

Посмотреть онлайн трансляцию могут все желающие на сайте события.

Зрители ИННОПРОМ из разных стран смогут выбрать, на каком языке смотреть трансляции. Кроме того, у каждого будет возможность направить свой вопрос любому из спикеров прямого эфира, а также получить доступ к презентационным шоу-румам компаний-участников, познакомиться с продуктами и технологиями, получить мгновенную консультацию.

7 июля 2020 года — это особый день для всех организаторов мероприятия, в этот день должна была открыться главная промышленная выставка России ИННОПРОМ в Екатеринбурге, но жизнь внесла коррективы в наши планы. Многие наши участники, визит в Россию которых был невозможен ввиду сложной эпидемиологической обстановки в мире, были расстроены переносом офлайн мероприятия на следующий год. Совместно с правительством Свердловской области мы решили, что очень важно дать правильный сигнал и российскому, и иностранному бизнесу, поэтому ИННОПРОМ в 2020 году все-таки состоится. 7 июля, в комбинированном онлайн и офлайн формате, пройдет Международный промышленный марафон INNOPROM, — говорит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили: заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович; председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие спикеры. Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта.