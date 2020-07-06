Владелец сети фитнес-центров из Екатеринбурга открывает новый клуб

Алексей Романов, владелец сети Bright Fit в августе 2020 г. откроет клуб в Челябинске. Как он рассказал DK.RU, это реализация долгосрочной стратегии развития сети и переговоры об открытии первого клуба на Южном Урале велись с прошлого года.

Конечно, для нас это позитивный момент — компания следует своей стратегии и расширяется, но бизнесу в сфере фитнеса сейчас очень тяжело. Это ребрендинг действующего клуба — мы проводим ремонт, готовим команду, поэтому глобальных инвестиций нам не потребовалось. Но новые клубы открывать очень трудно. В Челябинске порядок работы фитнес-центров сейчас такой же, как в Екатеринбурге — пока планируются только индивидуальные занятия.

Алексей Романов рассчитывает, что уже в следующем году новый клуб выйдет в прибыль:

Мы рассчитываем, что в следующем году не будем жить в условиях больших ограничений и выйдем на показатели прошлого года.

Напомним, что 19 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внезапно для участников отрасли разрешил работу фитнес-клубам, правда, в ограниченном «режиме индивидуальных тренировок». Это решение для участников рынка было неожиданным, но приятным. Владельцы фитнес-клубов были уверены: раз их первыми отправили на карантин, то и выпускать будут в последнюю очередь. Теперь фитнес-индустрия надеется, что в ближайшие недели будут разрешены и групповые тренировки, которые приносят основной доход клубам, писал DK.RU.

Алексей Романов, говоря о первых итогах работы фитнеса с момента снятия ограничений, отмечает: количество людей, которые приходят в фитнес-клубы — это 25-40% от числа тех, кто посещал их в прошлом году. При этом в клубах сети уже заработали бассейны, но в них также пока возможны только индивидуальные тренировки с соблюдением дистанции на воде (на каждого посетителя должно приходиться не менее 10 кв. м площади дорожки бассейна).

Важный момент, который нужно учитывать всем фитнес-клубам — после пандемии люди не готовы расставаться с деньгами так, как раньше, и за время трех месяцев каникул они получили дополнительные бонусы — их карты были заморожены, соответственно, продляться они будут намного позже. Для фитнеса это очень большая проблема, — говорит владелец сети Bright Fit.

По его словам, до конца года планируется запустить еще два клуба. Один из них откроется в Екатеринбурге, расположение второго пока держат в секрете.