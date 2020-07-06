Список дел вгоняет в депрессию? Задумайтесь об интуитивном расписании

Желание контролировать все вокруг часто приводит к выгоранию. Если вы регулярно составляете заведомо невыполнимое расписание, в итоге чувствуете уныние и неполноценность. Но есть способ и придерживаться графика, и чувствовать себя хорошо, пишет Fast Company.

Антуанетта Бошам, тренер по медитации и лидерскому мышлению, уверена, что следовать расписанию и не чувствовать себя под пыткой поможет интуитивный график. Он должен учитывать не только ваш «долг», но и желания и потребности.

Чтобы составить интуитивный график, нужно определиться, когда и сколько времени вы проводите за работой. Если вы работаете только в определенные часы, сразу пропишите их в расписании. Не беритесь за рабочие задачи во время отдыха, это плохо влияет на состояние и приводит к выгоранию.

После этого составьте список дел, которые приносят вам удовольствие. Добавляйте несколько из них в ежедневное расписание, меняя, чтобы следующий день не был копией сегодняшнего. Также не бойтесь отказываться от тех дел, которые вас тяготят (если их на самом деле нужно сделать).

Если вам нравится бегать по утрам или вы просто считаете это необходимым, поймите, что иногда такую пробежку можно и пропустить. Например, если самочувствие не очень или возникли срочные дела. Главное — не винить себя за то, что вы пропустили утренний забег.

Интуитивное расписание — это прежде всего гибкость и готовность к ней, говорит Бошам. Внезапно менять график совершенно нормально, главное придерживаться основной линии, так вы постепенно поймете, какие дела нельзя откладывать, а о каких можно забыть навсегда.