В России нашли еще 6,6 тыс. случаев Covid-19. Страна ушла с 3-го места по заболеваемости

За последние сутки в России обнаружили еще 6 611 случаев коронавируса, 135 человек умерли, 3 579 заболевших полностью выздоровели, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 687 862 заболевших, 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

В Москве зафиксировано 685 новых случаев, в Московской области — 292, Ханты-Мансийском автономном округе — 289, Санкт-Петербурге — 280, Свердловской области — 270, Иркутской — 239, Нижегородской — 212. Более 100 случаев также в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском и Алтайском краях, Воронежской, Мурманской, Самарской, Челябинской, Ульяновской и Архангельской областях.