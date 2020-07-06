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В России нашли еще 6,6 тыс. случаев Covid-19. Страна ушла с 3-го места по заболеваемости

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В России нашли еще 6,6 тыс. случаев Covid-19. Страна ушла с 3-го места по заболеваемости
Автор фото: Visuals3D. Иллюстрация: Pixabay.com

Число новых случаев коронавируса в России практически не меняется последние две недели. При этом страна опустилась на четвертое место по заболеваемости из-за бурного роста числа новых случаев в Индии.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России обнаружили еще 6 611 случаев коронавируса, 135 человек умерли, 3 579 заболевших полностью выздоровели, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 687 862 заболевших, 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

В Москве зафиксировано 685 новых случаев, в Московской области — 292, Ханты-Мансийском автономном округе — 289, Санкт-Петербурге — 280, Свердловской области — 270, Иркутской — 239, Нижегородской — 212. Более 100 случаев также в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском и Алтайском краях, Воронежской, Мурманской, Самарской, Челябинской, Ульяновской и Архангельской областях.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 11,46 млн случаев коронавируса, 534,5 тыс. человек умерли. Больше всего случаев в США — 2,88 млн, в Бразилии — 1,6 млн, Индия вышла на третье место — 697,4 тыс. случаев. 
Автор: Андрей Пермяков
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