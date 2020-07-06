Евгений Куйвашев вручит награды свердловским почтовикам

В следующее воскресенье 12 июля свыше 6,5 тыс. почтовых работников Свердловской области будут праздновать свой профессиональный праздник — День российской почты. Порядка половины сотрудников встретят профессиональный праздник на рабочих местах — для большинства отделений связи воскресенье является рабочим днем.

В честь профессионального праздника 155 сотрудников Почты России в регионе будут награждены ведомственными и корпоративными наградами, пять почтовиков получат награды от Губернатора Свердловской области. День российской почты — один из самых молодых профессиональных праздников. Праздник учрежден указом Президента РФ от 16 мая 1994 года и традиционно отмечается каждое второе воскресенье июля.

Почта в регионе доставляется автомобильным, железнодорожным, а в труднодоступных и отдаленных районах в период распутицы — авиационным и водным транспортом. Суммарный пробег почтовых машин автопарка УФПС Свердловской области за год составляет около 23 млн км — это расстояние, равное по протяженности 572 экваторам земли.

В целом за прошлый год один среднестатистический житель области отправил почтой 8 писем, получил 13 ед. письменной корреспонденции за год и по 2 международных почтовых отправления. За год почтальоны доставили жителям области порядка 13 млн печатных изданий на дом по подписке. На сегодняшний день в отделениях связи региона с помощью простой электронной подписи вручается 75,5% всех заказных писем и посылок.

Повышение качества клиентского сервиса остается первостепенной задачей деятельности Почты России. В июне 60 отделений почтовой связи по области, включая 47 — в Екатеринбурге, остальные — в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Ревде, Асбесте, Качканаре, Артемовском, Сысерти и др, увеличили рабочее время и перешли на семидневный рабочий график. В Екатеринбурге на семидневную рабочую неделю перешли все крупные районные отделения связи с самым высоким клиентским потоком.

На протяжении последних двух лет активно пересматриваются и вводятся новые логистические схемы маршрутов, оптимизирующие доставку почты как внутри Свердловской области, так и в соседние регионы. В этом году Почта России открыла авиалинию Москва–Екатеринбург, которая обслуживается воздушными судами компании. Почтовые авиаборты Ту-204-100С еженедельно доставляют в Екатеринбург порядка 14 тонн внутрироссийской почты для жителей всех уральских регионов.

В 2019 году Почта России проводила масштабное сокращение сроков доставки, которое затронуло города с населением свыше 100 тыс. человек. В Свердловской области нововведение затронуло отправителей Первоуральска, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. В 2020 году для жителей еще семи уральских городов с численностью свыше 50 тыс. жителей (Березовского, Ревды, В.Пышмы, Полевского, Асбеста, Новоуральска, Серова) уменьшились сроки доставки посылок. По ряду направлений сроки уменьшились в два раза.

Почта России остается не только одним из ключевых работодателей в Свердловской области, но и важной связующей нитью между жителями всех территорий Свердловской области, а также остальным миром.