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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год

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Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Ему был 91 год
Автор фото: Gonzalo Tello. Иллюстрация: Flickr.com

Композитор и дирижер, автор саундтреков к фильмам «Профессионал», «Однажды в Америке» и многим другим, скончался в Риме — несколько дней назад его госпитализировали с переломом бедра.

#НОВОСТИ

В Риме в ночь на 6 июля в больнице умер композитор Эннио Морриконе, сообщает Ansa. Причиной смерти стали последствия неудачного падения. Морриконе был 91 год, он попал в больницу несколько дней назад с переломом бедра. 

Семья Морриконе объявила, что его похороны пройдут в частном порядке. Он умер в окружении жены и детей, сохраняя ясность ума и чувство собственного достоинства, говорится в сообщении.

Эннио Морриконе окончил консерваторию Святой Чечилии в Риме, играл в ансамбле Альберто Фламини, подрабатывал музыкантом в ночных клубах и отелях, работал в театре. В 1950 г. он начал заниматься аранжировкой песен популярных композиторов для радио и занимался этим до 1960 года. А писать музыку к фильмам он начал только в 1961 г., в 33 года. Морриконе начал со спагетти-вестернов, а затем работал с крупнейшии режиссерами Италии: Бернардо Бертолуччи, Пьером Паоло Пазолини и другими. Затем он работал с режиссерами из США и писал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Джона Карпентера и других.

Всего за свою карьеру Эннио Морриконе написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам Италии, дважды стал лауреатом премии «Оскар», писал также камерную инструментальную музыку.

Автор: Андрей Пермяков
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