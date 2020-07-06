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Общепит Екатеринбурга после пандемии не досчитается до 20% заведений

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Общепит Екатеринбурга после пандемии не досчитается до 20% заведений
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

«Ажиотажный спрос». В Екатеринбурге подвели предварительные итоги работы магазинов, кафе и ресторанов с момента снятия в городе первых ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на сегодняшний день работает 2147 продовольственных и 2600 непродовольственных магазинов. Об этом на брифинге рассказала председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова.

Первые ограничения были сняты для магазинов площадью до 400 кв. м (590 магазинов) и около 40 магазинов открыты с площадью до 800 кв. м. Если говорить о торговле, ограничена работа торговых центров и комплексов — я акцентирую внимание на ограниченной работе, они не закрыты. Там работают продовольственные магазины, аптеки, пункты приема платежей и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости непродовольственной группы из перечня правительства. Закрытых предприятий площадью свыше 800 кв. м остается не так много, потому что много гипермаркетов, которые торгуют строительными и отделочными материалами, саженцами, открыты уже давно, — сказала Наталья Фирстова.

По общепиту, отметила она, ситуация намного сложнее: по данным на 1 марта 2020 г., в Екатеринбурге работало 1847 предприятий общественного питания. На время пандемии все они работали только на доставку и заказ. Больше 300 из них — объекты в ТЦ, они закрыты. Плюс предприятия, расположенные в деловых центрах, которые тоже практически не работают из-за уменьшения трафика в таких объектах.

Указ 1 июля позволил открыть те предприятия общепита, которые имеют при стационарном объекте веранду открытого типа. В схеме размещения <горадминистрации> таких объектов 109 (это объекты, которые находятся на муниципальной, государственной и неразграниченной земле). Есть еще немало веранд, которые находятся на землях третьих лиц. В целом сейчас работает 177 предприятий общепита в формате летних веранд. Было непонятно, когда будет снято ограничение, поэтому заявки, которые изначально подавались в схему размещения, выполнены в 100%. Думаю, веранд открытого типа будет больше. Потребители очень соскучились по культуре обслуживания, — считает Наталья Фирстова.

Представители «Ассоциации кулинаров и рестораторов» отметили, что в большинстве случаев соблюсти санитарные рекомендации для рестораторов не представляет особых проблем (основные из них — это размещение столов на расстоянии 1,5 м, измерение температуры и персонала и посетителей, санитайзеры, обработка и дезинфекция, работа персонала в масках и перчатках). Самое обсуждаемое из требований — нахождение не более двух человек за одним столом (за исключением детей).

Первые дни показали ажиотажный спрос. Многие рестораторы отказались от бронирования по телефону, кто-то ввел депозиты, т.к. количество мест стало ограниченным из-за того, что необходимо соблюсти рекомендацию по социальному дистанцированию. Возникают различные ситуации с гостями, когда просят измерить температуру и надеть маску. В основном реакция адекватная, — рассказал Олег Пономарев.

Судя по экспресс-анализу финансовых показателей, которая провела среди рестораторов ассоциация, первые дни работы в формате летних веранд принесли порядка 30% от выручки прошлого года. В ассоциации предполагают, что пандемию не переживут до 20% мелких предприятий общепита, а крупные организации выживут.

DK.RU рассказывал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие общепита в формате летних веранд еще с 19 мая. Однако из-за вспышки COVID-19 на складе сети алкомаркетов «Красное&Белое» этого не произошло. По подсчетам Свердлстата, оборот рынка общественного питания в регионе упал за апрель-май 2020 г. на 60,5% и составил 1,8 млрд руб., хотя еще в марте он был на уровне 4,1 млрд руб.

Когда режим ограничений только ввели, многие рестораторы стояли перед выбором: законсервировать заведение или развивать доставку. По данным 2ГИС, с марта 2020 г. в Екатеринбурге прирост услуги доставки составил 19%. Для сравнения, в Москве — 70%.

Автор: Анна Хлебникова
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