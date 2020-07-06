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Открыта регистрация на XII Уральский форум по недвижимости

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Открыта регистрация на XII Уральский форум по недвижимости
Иллюстрация: УПН

16-19 сентября 2020 года состоится XII Уральский форум по недвижимости. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Генеральным партнером Форума выступает Сбербанк.

Форум организован Уральской палатой недвижимости при поддержке Администрации Екатеринбурга, Правительства Свердловской области и Российской гильдии риелторов. Мероприятие приурочено к 25-летию УПН и пройдет в формате Университета, где руководители и собственники бизнеса, агенты и брокеры, оценщики и юристы, застройщики и специалисты отделов продаж выступят со своими докладами и поучаствуют в интересных дискуссиях.

Оргкомитет определил предварительные названия факультетов:

— Факультет цифровизации и автоматизации риэлторских технологий;

— Факультет новостроек, архитектуры и строительства;

— Факультет загородной недвижимости;

— Факультет зарубежной недвижимости;

— Факультет аналитики и мониторинга;

— Факультет коммерческой недвижимости и бизнеса;

— Факультет управления сотрудниками и процессами;

— Факультет управления рисками;

— Факультет маркетинга;

Регистрация на Форум открыта на сайте.

Справка

 
Уральская палата недвижимости — это некоммерческое негосударственное объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — профессиональных участников рынка недвижимости. Зарегистрирована 15 декабря 1995 года. Уральская палата недвижимости объединяет более 200 агентств недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области. На протяжении всего времени работы главной задачей Палаты является создание цивилизованного рынка недвижимости, обеспечение благоприятных условий работы для предприятий — профессиональных участников рынка недвижимости и обеспечение клиентам этих предприятий гарантий честного и продуктивного сотрудничества. Для достижения этих целей создана обширная информационная база и собственные средства массовой информации, проводятся обучение и аттестация сотрудников агентств недвижимости, сертификация агентств, бесплатные юридические консультации частных лиц и досудебное разрешение конфликтных ситуаций между агентствами и клиентами.

Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риэлторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.
 

 

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