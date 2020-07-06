Открыта регистрация на XII Уральский форум по недвижимости

Форум организован Уральской палатой недвижимости при поддержке Администрации Екатеринбурга, Правительства Свердловской области и Российской гильдии риелторов. Мероприятие приурочено к 25-летию УПН и пройдет в формате Университета, где руководители и собственники бизнеса, агенты и брокеры, оценщики и юристы, застройщики и специалисты отделов продаж выступят со своими докладами и поучаствуют в интересных дискуссиях.

Оргкомитет определил предварительные названия факультетов:

— Факультет цифровизации и автоматизации риэлторских технологий;

— Факультет новостроек, архитектуры и строительства;

— Факультет загородной недвижимости;

— Факультет зарубежной недвижимости;

— Факультет аналитики и мониторинга;

— Факультет коммерческой недвижимости и бизнеса;

— Факультет управления сотрудниками и процессами;

— Факультет управления рисками;

— Факультет маркетинга;

Регистрация на Форум открыта на сайте.