Открыта регистрация на XII Уральский форум по недвижимости
16-19 сентября 2020 года состоится XII Уральский форум по недвижимости. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Генеральным партнером Форума выступает Сбербанк.
Форум организован Уральской палатой недвижимости при поддержке Администрации Екатеринбурга, Правительства Свердловской области и Российской гильдии риелторов. Мероприятие приурочено к 25-летию УПН и пройдет в формате Университета, где руководители и собственники бизнеса, агенты и брокеры, оценщики и юристы, застройщики и специалисты отделов продаж выступят со своими докладами и поучаствуют в интересных дискуссиях.
Оргкомитет определил предварительные названия факультетов:
— Факультет цифровизации и автоматизации риэлторских технологий;
— Факультет новостроек, архитектуры и строительства;
— Факультет загородной недвижимости;
— Факультет зарубежной недвижимости;
— Факультет аналитики и мониторинга;
— Факультет коммерческой недвижимости и бизнеса;
— Факультет управления сотрудниками и процессами;
— Факультет управления рисками;
— Факультет маркетинга;
Регистрация на Форум открыта на сайте.
Справка
Уральская палата недвижимости неоднократно являлась победителем конкурса Российской гильдии риэлторов «Профессиональное признание» в номинации «Лучшая региональная ассоциация», а также «Лучший территориальный орган системы добровольной сертификации брокерских услуг на рынке недвижимости», «Лучшее учебное заведение по подготовке специалистов рынка недвижимости» в России и др.