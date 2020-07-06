Ни отпуска, ни машины, ни ипотеки, бонусом пенсия в 35 лет. Движение FIRE набирает обороты

Забыть о работе и жить только на пассивный доход можно уже в 30-40 лет. Но для того, чтобы этого достичь, придется ограничить себя очень во многом. Такой подход к жизни называется FIRE, и он становится все популярнее, пишет РБК.

FIRE расшифровывается как Financial Independence Retire Early, или «финансовая независимость и ранний уход на пенсию». Смысл течения в том, чтобы активно зарабатывать, откладывать деньги, экономить и инвестировать. Так к 30-40 годам можно заработать достаточно, чтобы позволить себе жить только на пассивный доход.

При этом у направления есть несколько типов:

— экстремальная бережливость lean FIRE;

— fat FIRE;

— barista FIRE — когда люди работают на полставки в Starbucks после выхода на пенсию, чтобы получать медицинскую страховку от компании.

Идея финансовой независимости, снижения расходов и инвестиций в будущую пенсию стала распространяться после публикации в 1992 году книги Вики Робин и Джо Домингеса «Ваши деньги или ваша жизнь».

За рубежом есть огромное число блогеров, которые стали первопроходцами движения и теперь учат зарабатывать и экономить других. Чаще всего они приверженцы трудоголизма и радикальной экономии в начале карьеры.

Главные правила FIRE

Зарабатывать надо столько, чтобы вы могли откладывать 50-70% дохода. Важно инвестировать, отказаться от дорогих покупок — одежды, девайсов, косметики, путешествий, собственного жилья, машины, ремонта и так далее.

Еще есть правило 4%. Находясь на пенсии, вы ежегодно можете снимать со счета 4% и не бояться того, что ваши деньги закончатся. Но важно, что в эти 4% должны входить только доходы от дивидендов, ренты и купонов, а трогать основное тело капитала не стоит.

Чтобы понять, сколько денег вам понадобится, чтобы рано выйти на пенсию, нужно проанализировать годовые расходы. Посчитайте, сколько вы тратите в месяц, и умножьте это на 12. Затем получившееся число умножьте на 25. Например, вы тратите $40 тыс в год, тогда вам понадобится портфель в $1 млн. Эта сумма, с которой вы можете выйти на пенсию рано. Затем вычислите от этого числа 4% — столько вы сможете снимать в год без риска для портфеля. Получится $40 тыс. в год или $3,3 тыс. в месяц.

В России движение FIRE пока не очень распространено, в том числе потому, что средний доход россиян значительно ниже, чем в США и Европе. Многие сторонники FIRE согласны с тем, что независимо от того, насколько вы сокращаете свои расходы, потребуется большой доход — вероятно, где-то в шестизначном диапазоне, чтобы иметь возможность накопить и выйти на пенсию к 40 годам.

Но есть приверженцы движения и в России. Например, блогеру под ником «Бабайкин» удалось выйти на пенсию в 35 лет. Вот что, по его мнению, важно при накоплении:

отказаться от машины за 1,5 млн — вместо этого можно было бы дополнительно получать около 10 тыс. в месяц до конца жизни;

отказаться от ремонта за 1 млн — это 7,5 тыс. в месяц до конца жизни;

отказаться от пышной свадьбы за 0,5 млн — это 3 тыс. в месяц до конца жизни.

«Перечислять наши мелкие любимые излишества можно еще долго. Можно прожить без всего этого? Я думаю, что да, — говорит блогер. — Но тем не менее я подхожу к этому очень аккуратно. Считаю, что нельзя экономить на здоровье, продуктах питания и образовании. Исключаю из списка покупок вещи, не относящиеся к предметам первой необходимости. Без проблем нахожу альтернативу дорогим вещам».

Стараюсь также не сильно ограничивать себя в эмоциях. Ведь зачем лишать себя совсем уж всех прелестей жизни? Поэтому я иногда путешествую, хожу в театры, музеи, на спортивные мероприятия, — говорит Бабайкин.

«Поверьте моему опыту и наблюдениям. 10–15 лет методичной и дисциплинированной долбежки — и вы пенсионер. Но будьте готовы, что на этом пути вас ждет много подводных камней. Самая главная угроза находится там, где вы не ожидаете ее встретить, — это собственный мозг. Страх, эмоции, психологические ловушки. А еще окружение сильно мешает, ведь у друзей и родственников может быть совсем другой взгляд на жизнь», — подытожил блогер.