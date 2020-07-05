Деловой климат России катится с горы. Около 40% предпринимателей заметили ухудшение

Деловой климат в России в начале лета ухудшился, считают 40% представителей среднего и крупного бизнеса страны. Опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал: 54,3% бизнесменов считают, что в июне деловой климат в России не изменился, еще 39,8% заметили ухудшение ситуации, о положительных изменениях заявили 6,8%. При этом в целом оценка улучшилась почти по всем параметрам — значение сводного индекса выросло на 3,5 пункта, до 39,4 пункта. Но докризисных показателей цифры все равно не достигли, пишет «Коммерсантъ».

Месяцем ранее половина опрошенных заявили, что состояние делового климата ухудшилось, а другая половина — что ничего не изменилось.

Финансовое положение фирм стало стабильнее, но также хуже докризисных значений. В мае был зафиксирован исторический минимум индекса финансовых рынков — 20,3 пункта. В июне этот показатель вырос до 27 пунктов. В РСПП это объяснили сокращением доли тех, чье финансовое положение ухудшилось — с 51% до 40,7%.

Напомним, для поддержки бизнеса России был утвержден список отраслей, которые больше всего пострадали из коронавируса. В него входят более 1,3 тыс. компаний, на сегодня на их поддержку было выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд руб. Бизнес хочет выйти из списка, так как после его составления количество отчет органам на всех уровнях власти выросло в разы, для некоторых требуется раскрывать коммерческую тайну. DK.RU писал о проблеме подробнее.