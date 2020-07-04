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В России от коронавируса официально умерло более 10 тыс. человек

В России от коронавируса официально умерло более 10 тыс. человек
Автор фото: K. Kliche. Иллюстрация: Pixabay.com

На Москву приходится чуть более 10% новых случаев, но в ряде регионов ежедневно фиксируют от 200 до 300 заболевших. Число смертей также остается довольно высоким последние дни.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявили 6 632 новых случая коронавируса, 168 человек умерло, 8 986 полностью выздоровели, сообщил оперативный штаб. Таким образом, число смертей от Covid-19 в стране достигло 10 027. Всего зафиксировано 674 515 заболевших, 446 879 человек выздоровели.

В Москве зафиксировано 680 новых случаев коронавируса, в Московской области — 275, ХМАО — 273, Санкт-Петербурге — 271, Свердловской области — 268, Иркутской — 235, Нижегородской — 225. Более 100 случаев также в ЯНАО, Красноярском крае, Воронежской, Мурманской, Челябинской, Архангельской, Новосибирской и Ульяновской областях, а также в Тыве.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 4 июля 2020 года выявлено 11 071 963 заболевших коронавирусом, за сутки выявлено 208 056 случаев. Умерли от болезни 529 024 человек, в том числе 5 058 за последний день.

Автор: Андрей Пермяков
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