Адвокат Ефремова заявил, что актер не признает своей вины в ДТП

Актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил пьяную аварию со смертельным исходом, «сегодня заявил о невиновности в совершении ДТП». Об этом сказал в интервью телеканалу «Москва 24» адвокат актера Эльман Пашаев. Он не уточнил, где и при каких обстоятельствах Ефремов сказал об этом.

Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал, уточнил адвокат.

«Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — добавил он.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, считает, что господин Ефремов подразумевает неисправность машины.