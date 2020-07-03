Адвокат Ефремова заявил, что актер не признает своей вины в ДТП
«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал». Представитель потерпевшей стороны считает, что актер имел в виду неисправность машины.
Актер Михаил Ефремов, который 8 июня устроил пьяную аварию со смертельным исходом, «сегодня заявил о невиновности в совершении ДТП». Об этом сказал в интервью телеканалу «Москва 24» адвокат актера Эльман Пашаев. Он не уточнил, где и при каких обстоятельствах Ефремов сказал об этом.
Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал, уточнил адвокат.
«Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — добавил он.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего Сергея Захарова, считает, что господин Ефремов подразумевает неисправность машины.
Насколько я понимаю, было сказано господином Ефремовым, что виновата машина. Но я смотрел экспертизу, которая была сделана, экспертиза говорит, что машина — в полном порядке. Остаётся второй вариант, что господин Ефремов машиной не управлял, несмотря на все записи, которые я видел. Очевидно, машиной тогда управляли марсиане или нечистая сила. В таком случае, эту коллизию может разрешить только суд, — сказал Добровинский телеграм-каналу Life Shot.