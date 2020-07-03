Вложил в банкрота. В деле главы РВК, убивающем венчурный рынок, появился второй эпизод

В уголовном деле гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, появился второй эпизод, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, речь идет об ущерба на $600 тыс. от инвестиций в американскую компанию Alion Energy. Якобы г-н Повалко «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц», прикрываясь международной инвестиционной деятельностью, 28 апреля 2017 г. перечислил эту сумму со счетов RVC I LP на счет Alion Energy Inc., которая была в стадии банкротства, и средства назад не вернулись. А инвестиционный комитет РВК, его правление или совет директоров не одобряли инвестиции в Alion Energy.

В ответ г-н Повалко отметил, что договор о покупке ценных бумаг американской компании был заключен 19 декабря 2016 г., когда она находилась в предбанкротном состоянии, и ее акции сильно подешевели. При этом сам Александр Повалко был утвержден на должность гендиректора венчурной компании 22 декабря, на три дня позже подписания договора. Правление РВК лишь в середине 2017 г. решило прекратить инвестиции в Alion Energy. Согласно условиям базового договора, который готовила дирекция по стратегическим инвестициям РВК, были предусмотрены требования по платежам, а в случае отказа от инвестиций РВК потеряло бы и ранее вложенные средства, добавил г-н Повалко.

Главу РВК отправили под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями: якобы он не обеспечил возврат всех $5 млн, которые РВК еще в 2012 г. потратила на приобретение акций английской компании Soft Machines Inc. по производству полупроводников. Контракт подписывал предшественник Александра Повалко Игорь Агамирзянов: вернуть удалось $2 млн, при этом действие контракта истекает только в 2022 г.

Ранее члены Совета венчурного рынка и ведущие венчурные инвесторы России подписали открытое письмо в поддержку РВК в связи с арестом Александра Повалко. Они считают судебные разбирательства и обвинения в адрес гендиректора РВК крайне негативным сигналом для всего венчурного рынка и серьезным ударом по деловому климату и инвестиционной привлекательности страны.