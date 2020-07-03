Вложил в банкрота. В деле главы РВК, убивающем венчурный рынок, появился второй эпизод
«Предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать бюджетные средства для развития проектов или откажутся». Следствие выдвинуло новое обвинение против главы Российской венчурной компании.
В уголовном деле гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, появился второй эпизод, пишет «Коммерсантъ».
По версии следствия, речь идет об ущерба на $600 тыс. от инвестиций в американскую компанию Alion Energy. Якобы г-н Повалко «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц», прикрываясь международной инвестиционной деятельностью, 28 апреля 2017 г. перечислил эту сумму со счетов RVC I LP на счет Alion Energy Inc., которая была в стадии банкротства, и средства назад не вернулись. А инвестиционный комитет РВК, его правление или совет директоров не одобряли инвестиции в Alion Energy.
В ответ г-н Повалко отметил, что договор о покупке ценных бумаг американской компании был заключен 19 декабря 2016 г., когда она находилась в предбанкротном состоянии, и ее акции сильно подешевели. При этом сам Александр Повалко был утвержден на должность гендиректора венчурной компании 22 декабря, на три дня позже подписания договора. Правление РВК лишь в середине 2017 г. решило прекратить инвестиции в Alion Energy. Согласно условиям базового договора, который готовила дирекция по стратегическим инвестициям РВК, были предусмотрены требования по платежам, а в случае отказа от инвестиций РВК потеряло бы и ранее вложенные средства, добавил г-н Повалко.
Главу РВК отправили под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями: якобы он не обеспечил возврат всех $5 млн, которые РВК еще в 2012 г. потратила на приобретение акций английской компании Soft Machines Inc. по производству полупроводников. Контракт подписывал предшественник Александра Повалко Игорь Агамирзянов: вернуть удалось $2 млн, при этом действие контракта истекает только в 2022 г.
Ранее члены Совета венчурного рынка и ведущие венчурные инвесторы России подписали открытое письмо в поддержку РВК в связи с арестом Александра Повалко. Они считают судебные разбирательства и обвинения в адрес гендиректора РВК крайне негативным сигналом для всего венчурного рынка и серьезным ударом по деловому климату и инвестиционной привлекательности страны.
События, подобные тем, что происходят в эти дни с РВК и ее руководителем, катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам: предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами. Все это приведет к сокращению объемов национального венчурного рынка, недофинансированию инновационных проектов и поставит под сомнение перспективы технологического будущего страны и амбиции глобализации отечественных технологий, — говорилось в письме, которое подписали в том числе управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Галицкий Александр, инвестиционный директор РВК Алексей Басов, директор ФРИИ Кирилл Варламов.