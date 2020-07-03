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Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 1,5%

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Погрузка на Свердловской железной дороге в июне выросла на 1,5%
Иллюстрация: СвЖД

Погрузка на Свердловской железной дороге в июне 2020 г. составила 11,7 млн тонн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь вырос до 16,65 млрд тарифных тонно-км.

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,6%, до 21,03 млрд тонно-км. Погрузка за январь-июнь 2020 года составила 69,6 млн тонн (+0,3% к  уровню аналогичного периода 2019 года).

Самый большой прирост показала погрузка строительных грузов (11,7 млн тонн, +8,7% к январю июню 2019), кокса (1,2 млн тонн, +5,7%) и железной и марганцевой руды (6,3 млн тонн, +3,9%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в июне 2020 года составила 97,1 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за июнь 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 197,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,9% и составил 251,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2020 года, составила 605,1 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 1238,1 млрд тарифных тонно-км (-5,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1570,4 млрд тонно-км (-5,6%).

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