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Рокфеллер тщательно считал и давал в долг. С чего начать путь к состоянию в миллиард

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Джон Рокфеллер
Джон Рокфеллер. Иллюстрация: wikipedia.org

Капитал нужно заработать или накопить? Пример одного из богатейших людей мира говорит, что эти практики важно умело сочетать. За что взяться сначала? СЕМЬ ШАГОВ.

#ЛАЙФХАКИ

Состояние Джона Рокфеллера оценивается в $400 млрд, свои первые деньги он заработал тем, что выкармливал индюшек на продажу и копал для соседей картофель. Все свои доходы и расходы будущий миллионер уже тогда записывал в маленький блокнот. Позже Рокфеллер устроился на работу, с первой же зарплаты купив большую бухгалтерскую книгу. Туда он записывал все движения денег, позже анализируя результаты.

Как копить по методу Рокфеллера? Вот несколько важных приемов:

1. Купите бухгалтерскую книгу, создайте файл  в Excel или скачайте специальное приложение по учету доходов и расходов.

 2.Фиксируйте любую трату.

3. Записывайте все доходы.

4. Анализируйте общую картину.

Первый месяц нужно потратить только на это. Так вы поймете, сколько зарабатываете и куда уходят деньги. Особенно важно разобраться с доходами, если вы живете не только на зарплату, а, например, сдаете недвижимость или получаете дивиденды.

5. Анализируйте, на что уходит больше всего денег

Это легко понять уже со второго месяца ведения отчета. Результаты порой очень удивляют, например, может оказаться, что привычка каждый день пить кофе обходится кошельку недешево. Хотя при покупке в кафе кажется, что это копейки.

6. Думайте, какие расходы можно сократить, а от каких отказаться

7. Старайтесь увеличить доходы, при этом не начиная тратить больше.

Именно так в начале накопления капитала делал Рокфеллер. Кроме того, он заставлял работать все деньги, которые удалось накопить. Например, в 13 лет будущий миллиардер дал взаймы соседу-фермеру 50 долларов под 7,5% годовых.

Чтобы накопить, нужно хотя бы положить деньги в банк, открыв депозит. Еще лучше купить облигаций или акций, по которым платят дивиденды.

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