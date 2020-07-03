Миллионы просмотров: работа у всех на виду принесла успех «Четвёртому каналу»

В течение десяти дней все эфиры велись из мобильного павильона, а каждый прохожий мог познакомиться с внутренней «кухней» телеканала. Кстати, дата открытия нового дома «Четверки» была выбрана не случайно. Канал претендует на получение 22-й кнопки, и его руководство верит, что они смогут выиграть федеральный конкурс и занять место среди главных каналов России.

Передвижной павильон стал новой «фишкой» телеканала. В дальнейшем его можно будет разместить где угодно.

Сама идея проведения эфира из новой студии возникла из-за пандемии коронавируса. По словам управляющей «Четвёртого канала» Элеоноры Расуловой, они заметили, что в начале введения самоизоляции в регионе телесмотрение увеличилось в разы, а потом снова начало падать. Поэтому, чтобы оставаться на виду, канал решил начать проект «Дом» и сделать телевидение ближе для уральцев.

Идея заключалась в том, что каждый прохожий может познакомиться с телевизионной кухней, посмотрев на происходящее в студии через панорамные окна или экран рядом, который также транслирует всё внутри. Кроме этого, мы вели непрерывную круглосуточную трансляцию в интернете, чтобы люди увидели не только наши программы, но и то, что мы делаем между ними, как мы готовимся к эфиру. В итоге эту трансляцию посмотрели более миллиона раз. Нам самим очень хотелось переехать во временную студию, так как работа в непривычных условиях стала своеобразным вызовом и проверкой для каждого из нас, — рассказывает PR-директор «Четвёртого канала» Елена Белобородова.

За время работы мобильной студии в гостях у «Четверки» побывали горожане, которые установили личные рекорды во время самоизоляции. На эфиры также приходили известные екатеринбуржцы: победитель ралли Дакар Сергей Карякин, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов, олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, биатлонист Антон Шипулин, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Красномовец, рок-музыкант Александр Пантыкин, народный артист Анатолий Марчевский и др.

Открывал мобильную студию мэр города Александр Высокинский. По доброй традиции, градоначальник запустил в новый дом «Четвертого канала» кошку по имени Кнопка. Она стала своеобразным талисманом команды телеканала.