«Синара» займется производством вагонов для метро

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» (входит в Группу «Синара», которая принадлежит Дмитрию Пумпянскому) завершил сделку по приобретению 49% предприятия Санкт-Петербургского завода «Вагонмаш» (совместное предприятие Кировского завода и Skoda Transportation). Об этом говорится на официальном сайте холдинга «Синара — транспортные машины».

Завод «Вагонмаш» специализируется на разработке и производстве вагонов для составов метро и городского электротранспорта. Предполагается, что предприятие станет одной из ключевых производственных площадок совместного предприятия «Синара-Шкода», созданного в декабре 2019 г. В развитие совместного предприятия в 2020-2021 гг. планируется инвестировать 1,5-2 млрд руб., сообщал DK.RU.

Это позволяет нам достроить всю цепочку взаимоотношений с компанией Skoda Transportation и производить не только трамваи и троллейбусы, но и вагоны метро на территории Российской Федерации, — заявил член совета директоров «Синара — транспортные машины» Евгений Гриценко.

Данная сделка — это один из этапов по реализации планов Группы Синара и концерна Skoda по участию в программе модернизации городского транспорта Санкт-Петербурга. Ранее власти города объявили, что хотят обновить 800 вагонов метро и 600 трамваев. Потенциальный объем рынка оценивается в 45-50 млрд руб.

Добавим, что ранее ФАС разрешила АО «Синара — Транспортные машины» купить рельсосварочный холдинг «РСП-М». Предприятие является одним из ведущих в мире по сварке и шлифовке рельсов. В компанию входят производственные предприятия в 10 регионах России.

Отметим, ранее Группа Синара создала СП с немецкой корпорацией Siemens — завод «Уральские локомотивы» разместился в Верхней Пышме и выпускает скоростные поезда «Ласточка». Как писал DK.RU, инвестиции в производственный комплекс составили около 12 млрд руб., его площадь — 95 тыс. кв. м. Первая «Ласточка» была выпущена на уральском заводе в мае 2014 г., тестовые поездки электропоезда по Среднему Уралу прошли в январе 2015 г. Весной 2019 г. «Уральские локомотивы» договорились с корпорацией РЖД о создании двухуровневых «Ласточек».