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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс

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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Иллюстрация: ВТБ

Новый сервис даст возможность миллионам россиян дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе Яндекс.Плюс размещать деньги в традиционные продукты.

Платформа по управлению капиталом ВТБ Капитал Инвестиции запустил для пользователей Яндекс первый комплексный сервис по управлению сбережениями. Он позволяет инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому и многое другое. Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для новичков в управлении финансами.

Процесс открытия и пополнения счета является полностью дистанционным и занимает всего несколько минут. Сервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счёт можно пополнить с карты или банковским переводом. 

Наша стратегическая задача — сделать процесс сбережений простым, понятным и удобным для каждого пользователя. В текущей ситуации этот процесс невозможен без использования инвестиционных продуктов и технологий. Примененная технология API (application programming interface) позволяет объединить на одной площадке лучшие продукты с самым современным и удобным клиентским путем. Очень рад, что нашим партнером в этой работе стал Яндекс, популярнейший интернет-ресурс нашей страны и одна из лучших поисковых систем мира. Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюсе станет новым этапом развития рынка сбережений в России, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ.

СПРАВКА

 
ВТБ Капитал Инвестиции (под управлением 2,6 трлн руб., +33% за 6 месяцев 2020г.) к настоящему моменту является самым крупным и наиболее динамично растущим бизнесом по управлению капиталом в стране. Он включает в себя крупнейшую управляющую компанию в России по итогам I квартала 2020г. по рейтингу Эксперт РА и лучшего розничного брокера (премия «Элита фондового рынка»). По итогам 2019 года ВТБ стал безусловным лидером в стране по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды (более 50% от объемов всего рынка). В 2019 получена награда от Московской биржи за вклад в развитие и продвижение ИИС.
 

 

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