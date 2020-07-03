Продуктивность выросла, нужно сохранить. Как карантин повлиял на работу компаний
Для того, чтобы команда успешно работала на удаленке, коллектив нужно поделить на три группы, каждой из которых создать особые условия. Организация займет неделю, результаты порадуют через месяц.
Несмотря на все сложности карантинного времени, сегодня многие руководители отмечают, что продуктивность выросла, а команда начала работать более слаженно. Линда Граттон, профессор Лондонской школы бизнеса, провела опрос, во время которого почти половина руководителей признались, что уровень сотрудничества и качество коммуникации в коллективе за время самоизоляции заметно выросли. Граттон считает: чтобы закрепить успехи, нужно продумать план адаптации и создания новой корпоративной культуры. Выбор стратегии зависит от того, какой принцип организации труда уже действует в компании, пишет «Цех».
Линда Граттон выделяет три типа работы:
- рутинный, автономный труд (например, сотрудник колл-центра);
- менее монотонный труд, частично предполагающий взаимодействие с другими людьми (например, бухгалтер);
- нерутинный труд, нацеленный на сотрудничество и инновации (например, дизайнер продуктов).
Рутина и автономная работа
1. Забота об условиях труда. Работодатель не может полагаться по умолчанию на наличие компьютера и стабильного доступ к интернету у сотрудников. Обеспечение команды необходимым оборудованием для выполнения работы — это ответственность начальства.
2. Создание события для поддержания внутренней коммуникации. Чтобы поощрить общение и взаимодействие внутри команды, постарайтесь регулярно устраивать виртуальные кофе-брейки и неформальные встречи.
3. Определение времени присутствия онлайн. Необходимость постоянно поддерживать связь с командой приводит к стрессу, гораздо эффективнее поделить расписание на блоки и выделить часы онлайн-присутствия. Так работник сможет самостоятельно регулировать свой график и сосредоточиться на выполнении задач, а не переживать насчет соблюдения внешней дисциплины.
Менее рутинная работа, которая требует контактов с людьми
1. Использование асинхронных технологий. Никто не хочет попасть в ловушку микроменеджмента и тратить силы на соблюдение формальных установок. Поэтому руководству нужно выработать позицию насчет времени для онлайн-собраний и связи по почте и донести ее до коллектива. Позвольте людям сосредоточиться на заданиях и не привязываться к жесткому почасовому графику.
2. Решение, когда проводить очные встречи. По мере окончания самоизоляции есть смысл постепенно возвращаться к совещаниям в офлайн-режиме. Позаботьтесь о безопасных и комфортных условиях труда для своих сотрудников. Поймите, в каких случаях присутствие в офисе может быть принципиальным.
Творческая работа, предполагающая сотрудничество
1. Выбор цифровых технологий для совместной работы. Чтобы такая тактика действительно принесла пользу, предложите команде протестировать несколько разных программ и подберите ту, которая подойдет лучше всего.
2. Напоминание про онлайн-платформы для профессионального общения и роста. Также поощряйте интерес сотрудников к конференциям и краткосрочным образовательным курсам, на которых можно как прокачать свои умения, так и обзавестись полезными контактами.