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Продуктивность выросла, нужно сохранить. Как карантин повлиял на работу компаний

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Продуктивность выросла, нужно сохранить. Как карантин повлиял на работу компаний
Иллюстрация: pixabay.com

Для того, чтобы команда успешно работала на удаленке, коллектив нужно поделить на три группы, каждой из которых создать особые условия. Организация займет неделю, результаты порадуют через месяц.

#ЛАЙФХАКИ

Несмотря на все сложности карантинного времени, сегодня многие руководители отмечают, что продуктивность выросла, а команда начала работать более слаженно.  Линда Граттон, профессор Лондонской школы бизнеса, провела опрос, во время которого почти половина руководителей  признались, что уровень сотрудничества и качество коммуникации в коллективе за время самоизоляции заметно выросли. Граттон считает: чтобы закрепить успехи, нужно продумать план адаптации и создания новой корпоративной культуры. Выбор стратегии зависит от того, какой принцип организации труда уже действует в компании, пишет «Цех».

Лин­да Грат­тон вы­де­ля­ет три типа ра­бо­ты:

  • ру­тин­ный, ав­то­ном­ный труд (на­при­мер, со­труд­ник колл-цен­тра);
  • ме­нее мо­но­тон­ный труд, ча­стич­но пред­по­ла­га­ю­щий вза­и­мо­дей­ствие с дру­ги­ми людь­ми (на­при­мер, бух­гал­тер);
  • неру­тин­ный труд, на­це­лен­ный на со­труд­ни­че­ство и ин­но­ва­ции (на­при­мер, ди­зай­нер про­дук­тов).

Ру­ти­на и ав­то­ном­ная ра­бо­та

1. Забота об усло­ви­ях тру­да. Ра­бо­то­да­тель не мо­жет по­ла­гать­ся по умол­ча­нию на на­ли­чие ком­пью­те­ра и ста­биль­но­го до­ступ к ин­тер­не­ту у со­труд­ни­ков. Обес­пе­че­ние ко­ман­ды необ­хо­ди­мым обо­ру­до­ва­ни­ем для вы­пол­не­ния ра­бо­ты — это от­вет­ствен­ность на­чаль­ства.

2. Создание со­бы­тия для под­дер­жа­ния внут­рен­ней ком­му­ни­ка­ции. Что­бы по­ощ­рить об­ще­ние и вза­и­мо­дей­ствие внут­ри ко­ман­ды, по­ста­рай­тесь ре­гу­ляр­но устра­и­вать вир­ту­аль­ные кофе-брей­ки и нефор­маль­ные встре­чи.

3. Определение вре­мени при­сут­ствия он­лайн.  Необ­хо­ди­мость по­сто­ян­но под­дер­жи­вать связь с ко­ман­дой при­во­дит к стрес­су, го­раз­до эф­фек­тив­нее по­де­лить рас­пи­са­ние на бло­ки и вы­де­лить часы он­лайн-при­сут­ствия. Так ра­бот­ник смо­жет са­мо­сто­я­тель­но ре­гу­ли­ро­вать свой гра­фик и со­сре­до­то­чить­ся на вы­пол­не­нии за­дач, а не пе­ре­жи­вать на­счет со­блю­де­ния внеш­ней дис­ци­пли­ны.

Ме­нее ру­тин­ная ра­бо­та, ко­то­рая тре­бу­ет кон­так­тов с людь­ми

1. Ис­поль­зование асин­хрон­ных тех­но­ло­гий.  Ни­кто не хо­чет по­пасть в ло­вуш­ку мик­ро­ме­недж­мен­та и тра­тить силы на со­блю­де­ние фор­маль­ных уста­но­вок. По­это­му ру­ко­вод­ству нуж­но вы­ра­бо­тать по­зи­цию на­счет вре­ме­ни для он­лайн-со­бра­ний и свя­зи по по­чте и до­не­сти ее до кол­лек­ти­ва. Поз­воль­те лю­дям со­сре­до­то­чить­ся на за­да­ни­ях и не при­вя­зы­вать­ся к жест­ко­му по­ча­со­во­му гра­фи­ку.

2. Ре­шение, ко­гда про­во­дить оч­ные встре­чи. По мере окон­ча­ния са­мо­изо­ля­ции есть смысл по­сте­пен­но воз­вра­щать­ся к со­ве­ща­ни­ям в офлайн-ре­жи­ме. По­за­боть­тесь о без­опас­ных и ком­форт­ных усло­ви­ях тру­да для сво­их со­труд­ни­ков. Пой­ми­те, в ка­ких слу­ча­ях при­сут­ствие в офи­се мо­жет быть прин­ци­пи­аль­ным.

Твор­че­ская ра­бо­та, пред­по­ла­га­ю­щая со­труд­ни­че­ство

1. Вы­бор циф­ро­вых тех­но­ло­гий для сов­мест­ной ра­бо­ты.  Что­бы та­кая так­ти­ка дей­стви­тель­но при­нес­ла поль­зу, пред­ло­жи­те ко­ман­де про­те­сти­ро­вать несколь­ко раз­ных про­грамм и под­бе­ри­те ту, ко­то­рая подойдет лучше всего.

2. Напоминание про он­лайн-плат­фор­мы для про­фес­си­о­наль­но­го об­ще­ния и роста. Так­же по­ощ­ряй­те ин­те­рес со­труд­ни­ков к кон­фе­рен­ци­ям и крат­ко­сроч­ным об­ра­зо­ва­тель­ным кур­сам, на ко­то­рых мож­но как про­ка­чать свои уме­ния, так и об­за­ве­стись по­лез­ны­ми кон­так­та­ми.

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