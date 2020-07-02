Путин попросил еще стабильности и времени для укрепления России
«Мы во многом ещё очень уязвимы. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны». Путин поблагодарил проголосовавших за поправки. Но понимает и тех, кто выступил против.
Президент Владимир Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за принятие поправок к Конституции, за поддержку и доверие. На заседании Российского оргкомитета «Победа» он заявил, что не раз говорил о необходимости принятия поправок в Основной закон страны. Президент считает, что современная Россия после развала Советского Союза во многом находится еще в стадии формирования и становления: и политической системы, и экономики.
Мы во многом ещё очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех её институтов, — сказал Путин.
Он добавил, что понимает тех россиян, кто проголосовал против принятия поправок:
У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с чёрствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем всё возможное. ...Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.
За принятие поправок в Конституцию на прошедшем накануне голосовании высказались 77,92%, против — 21,27%. В Кремле остались очень довольны таким результатом.
Однозначно считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину, — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.