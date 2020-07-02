Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.07
70,51
79,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Предприниматель из Екатеринбурга запустил лоукостер для малого бизнеса

6 439
Иван Шкиря
Иван Шкиря. Иллюстрация: Личный архив

Основатель компании Сallibri Иван Шкиря запустил новый сервис, который призван помочь компаниям оценить эффективность рекламы даже с небольшим бюджетом.

#ИТ#МАЛЫЙ БИЗНЕС#НОВОСТИ

Основатель компании Сallibri Иван Шкиря анонсировал запуск нового сервиса для малого бизнеса, фрилансеров, маркетологов и самозанятых. Продукт под названием «Гудок» позиционируется как лоукостер и «первый b2c-коллтрекинг». Основной его функционал — оценка эффективности рекламы: сервис замеряет количество поступивших целевых звонков, собирает статистику о звонящих, отделяет рабочие звонки от личных и защищает телефонный номера от спама и попадания в спам-базы.

Пользователь подключает и настраивает сервис самостоятельно. Все процессы автоматизированы, поэтому у «Гудка» нет отдела продаж.

Мы хотели создать самый дешевый, простой и быстрый способ узнать, сколько целевых звонков дала реклама. «Гудок» не является профессиональным решением для крупных компаний: мы не планируем конкурировать с игроками на текущем рынке, а хотим значительно его расширить, предложив оценку той рекламы, которую раньше было оценивать нерентабельно. Существующие решения созданы для профессиональных маркетологов, с муторными настройками и нехилой ценой. А Гудок — простой и надежный коллтрекинг для людей, — рассказал DK.RU Иван Шкиря.

На момент запуска сервис доступен для пользователей в 110 городах, но географию разработчики планируют расширять.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уральские компании наращивают долг перед поставщикамиУральские компании наращивают долг перед поставщиками
    38 126
  • «Прилетела ниоткуда и внезапно». Тиньков переболел коронавирусом. Его лечат от лейкемии«Прилетела ниоткуда и внезапно». Тиньков переболел коронавирусом. Его лечат от лейкемии
    29 378
  • «Пятикратный рост и планы на Европу». Как уральский бизнес выстрелил в Москве и не только«Пятикратный рост и планы на Европу». Как уральский бизнес выстрелил в Москве и не только
    13 912
  • Заболеваемость коронавирусом в России падает. Но худшее в мире еще впереди?Заболеваемость коронавирусом в России падает. Но худшее в мире еще впереди?
    14 980
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.