Предприниматель из Екатеринбурга запустил лоукостер для малого бизнеса

Основатель компании Сallibri Иван Шкиря анонсировал запуск нового сервиса для малого бизнеса, фрилансеров, маркетологов и самозанятых. Продукт под названием «Гудок» позиционируется как лоукостер и «первый b2c-коллтрекинг». Основной его функционал — оценка эффективности рекламы: сервис замеряет количество поступивших целевых звонков, собирает статистику о звонящих, отделяет рабочие звонки от личных и защищает телефонный номера от спама и попадания в спам-базы.

Пользователь подключает и настраивает сервис самостоятельно. Все процессы автоматизированы, поэтому у «Гудка» нет отдела продаж.

Мы хотели создать самый дешевый, простой и быстрый способ узнать, сколько целевых звонков дала реклама. «Гудок» не является профессиональным решением для крупных компаний: мы не планируем конкурировать с игроками на текущем рынке, а хотим значительно его расширить, предложив оценку той рекламы, которую раньше было оценивать нерентабельно. Существующие решения созданы для профессиональных маркетологов, с муторными настройками и нехилой ценой. А Гудок — простой и надежный коллтрекинг для людей, — рассказал DK.RU Иван Шкиря.

На момент запуска сервис доступен для пользователей в 110 городах, но географию разработчики планируют расширять.