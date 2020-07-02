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Глава уральской таможни ушел на повышение

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Глава уральской таможни ушел на повышение
Автор фото: Галина Соловьева. Иллюстрация: Областная газета

Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора покинул Екатеринбург и перешел на службу в центральный аппарат ФТС России. Кто займет его место?

#РОТАЦИИ#НОВОСТИ

Максим Чмора покинул пост начальника Уральского таможенного управления и возглавил одно из профильных подразделений Федеральной таможенной службы  Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Максим Чмора занял пост начальника Уральского таможенного управления в октябре 2017 г. До этого он проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни. Под его руководством на Урале одной из первых в стране была открыта электронная таможня. 

Исполнять обязанности до назначения нового руководителя будет первый заместитель начальника управления Алексей Фролов. Как сообщается на сайте Уральского таможенного управления, он служит в таможенных органах с 1995 г., генерал-майор таможенной службы. С 4 декабря 2018 г. занимал пост заместителя начальника Уральского таможенного управления. 

Автор: Анна Хлебникова
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