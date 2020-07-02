«Не надо денег, избавьте от отчетов». Компании бегут из списка государственных льготников

Представители сразу ряда компаний, вошедших в список системообразующих в период пандемии, хотят из него «удалиться». Дело в том, что бизнесу приходится еженедельно готовить массу отчетов для властей разных уровней. При этом большинство компаний из списка никакой поддержки не получали, пишет «Коммерсантъ».

На сегодня на 1,3 тысячу предприятий списка выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд рублей. В правительстве же говорят, что список изначально создавался для контроля, а не помощи всем подряд, а также о возможном смягчении условий поддержки.

Сейчас в перечне более 1335 организаций, 43% из которых относятся к промышленности, 14% — к транспорту, 8% — к ТЭКу. Участники списка, которые по результатам стресс-тестов оказываются в зоне риска, могут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и госгарантии.

Бизнес не устраивает то, что регулярно нужно посылать отчет в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга. Представители компаний говорят, что это финансовые, операционные и HR-показатели, часть которых фирмы не собирают даже для себя. Кроме того, нужно готовить региональные отчетности и раз в три дня проходить стресс-тесты.

В результате почти каждый день нужно что-то отправлять, зачастую данные дублируют друг друга, но требуют разной формы отчета. В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. В случае отказа «рассмотрение заявок о предоставлении мер поддержки в отношении этих организаций будет приостановлено».

«Такая проблема есть, а толку нет. Никаких льгот мы не получили», — рассказали в одном из крупных холдингов из списка системообразующих в сфере информационно-коммуникационных технологий, которую курирует Минкомсвязь: «Механизм странный — некоторые данные относятся к коммерческой тайне, поэтому многие не спешат их предоставлять»,— добавляет источник в другой компании из списка Минкомсвязи.

Также в компаниях не понимают, «что потом за эту поддержку потребуют». Так что компании предпочитают не просить о помощи, даже если она нужна. Многие, вошедшие в список, хотели бы из него исчезнуть, но боятся «имиджевых потерь».

В этом, впрочем, правительство как раз готово помочь: согласно протоколу правкомиссии по повышению устойчивости экономики от 19 июня, ряд компаний предлагалось исключить по причине «отсутствия конструктивного взаимодействия», а некоторые сами все-таки просили об этом, не желая регистрироваться в ГИСП. Источник пояснил «Коммерсанту», что 651-е постановление (о рассрочках и субсидиях) работает только для тех, кому дадут индивидуальные поручения или встанет реальная угроза банкротства.