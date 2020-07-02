«Все эти поправки обществу еще предстоит осмыслить». Чем обернутся итоги референдума

Итоговая явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию составила примерно 65%, по данным ЦИК на утро 2 июля, «за» проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Из-за пандемии коронавируса голосование длилось несколько дней подряд, было организовано досрочное голосование, в том числе электронное (в Москве и Нижегородской области) и на дому. При этом, как пишет социолог Григорий Юдин, предварительные итоги экзит-полла, который провело движение противников поправок «Нет!», показали 55% голосов против и 45% за в Москве и 63% к 37% в Санкт-Петербурге.

Никаких «настоящих» цифр в этом плебисците нет. Потому что неизвестно, считать ли «настоящим» поданный голос человека, которому пригрозили увольнением с работы, или неподанный голос человека, который просто не доверяет этой процедуре. <...> Цифры этого опроса показывают голосование в столицах в той части, которая практически чиста от фальсификаций и административного принуждения — в официальный день голосования и на участке, — поясняет эксперт.

Впрочем, как считает замдиректора «Левада-центра» Денис Волков, за полгода с момента объявления о готовящемся референдуме по поправкам в Конституцию люди к ним просто привыкли. «Они с восторгом воспринимали социальные поправки, не понимали политические, негативно реагировали на идеологические (например, про Бога) — но в целом с их существованием уже все свыклись», — говорит социолог.

Читайте также >>> «Никакого запроса на перемены у нас нет, и нас всё в целом устраивает», — Евгений Енин

Важным фактором для голосования «за» стала и раздача денег от государства — по 20 тыс. руб. на ребенка до 16 лет.

При этом итоги голосования пока не привели к массовым протестам. Поправка об обнулении сроков президента Владимира Путина разделила общество пополам, считают эксперты, которых опросил The Bell. Кремль смог мобилизовать одну половину общества мобилизовать, а оппозиция разделила противников поправок, считает Денис Волков. Кроме того, сыграла свою роль и эпидемия коронавируса.

Читайте также >>> «Путин получит нужные ему цифры». ЦИК подводит первые итоги голосования по поправкам

При этом, несмотря на высокий процент одобрения, не стоит считать, что действия властей получили безусловную поддержку избирателей, говорит политолог Алексей Макаркин. Он считает, что самое интересное начнется, когда на основе поправок начнут принимать новые законы.

Хоть в Конституции и прописывают обязанность чтить память предков, за неуважение к этим предкам россиянам ничего нет — а вот с принятием поправок к Уголовному кодексу будет. И все эти поправки обществу еще предстоит осмыслить, — говорит Макаркин.

Кремль оказался заложником выбранной стратегии референдума: ему ничто не мешало принять основные поправки по обычной процедуре и без плебисцита, сказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев: «Решив все это устроить, власти сами загнали себя в ловушку: создали юридически спорную конструкцию, которую потом понадобилось закрепить за счет видимости общественной поддержки».