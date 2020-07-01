«Путин получит нужные ему цифры». ЦИК подводит первые итоги голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по внесению поправок в Конституцию. По состоянию на 20.35 мск, за внесение поправок в Конституцию проголосовали 72,84%, против высказались 26,20%. Общероссийская явка составила 64,99%.

В ряде регионов почти половина граждан не поддержали поправки. Так, в республике Коми против внесения поправок в Конституцию выступили 43,12% избирателей, в Якутии — 41,1%, Камчатском крае — 37,16%, Хабаровском крае — 36,64%, Магаданской области — 36,62%, Ярославской области — 36,99%, Ненецком автономном округе — 37,48%.