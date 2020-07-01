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«Путин получит нужные ему цифры». ЦИК подводит первые итоги голосования по поправкам

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Владимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

В отдельных регионах доля протестного голосования превышает 40%. Но за одобрение поправок в Конституцию высказались почти три четверти проголосовавших.

#ВЫБОРЫ#КОНСТИТУЦИЯ#НОВОСТИ

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по внесению поправок в Конституцию. По состоянию на 20.35 мск, за внесение поправок в Конституцию проголосовали 72,84%, против высказались 26,20%. Общероссийская явка составила 64,99%.

В ряде регионов почти половина граждан не поддержали поправки. Так, в республике Коми против внесения поправок в Конституцию выступили 43,12% избирателей, в Якутии — 41,1%, Камчатском крае — 37,16%, Хабаровском крае — 36,64%, Магаданской области — 36,62%, Ярославской области — 36,99%, Ненецком автономном округе — 37,48%. 

Напротив, самый высокий процент одобрения поправок — в Тыве (97,08%), Краснодарском крае (93,02%), Ставропольском крае (94,78%), Пензенской области (94,87%). Избирательные комиссии ряда регионов еще не начали передавать сведения.

Между тем западные СМИ не сомневаются в итогах голосования и считают, что цель референдума — позволить президенту Владимиру Путину сохранить власть до 2036 г. 
Исход семидневного национального плебисцита, призванного удержать президента Владимира Путина у власти по крайней мере до 2036 г., почти однозначен: господин Путин получит нужные ему цифры после заключительного дня голосования в среду, — пишет The New York Times.

 

Автор: Андрей Пермяков
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