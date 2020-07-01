Фитнес-клубы бьют тревогу. После открытия в залы вернулась только треть клиентов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил екатеринбургским фитнес-центрам возобновить работу с 20 июня — в режиме индивидуальных тренировок. Запрет на осуществление деятельности был введен почти три месяца назад, сообщал DK.RU.

В Екатеринбурге, по оценкам, действует порядка 300 фитнес-клубов, из них в первую неделю после отмены запрета открылись 90-95%. Однако результаты этой недели подтвердили худшие опасения участников рынка.

В сети Bright Fit, которая включает 14 клубов в Свердловской области, Красноярске и Тюмени, к занятиям вернулось 25-30% посетителей, пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на владельца сети Алексея Романова. Такой процент он объясняет тем, что групповые тренировки еще запрещены, а около 60% посетителей — женщины, которые предпочитают этот вид занятий. По его словам, такой поток не позволяет фитнес-операторам работать на прибыль, сейчас идет убыточная деятельность.

Залы работают в особом режиме — одновременно посещать зал может ограниченное количество человек, они должны соблюдать социальную дистанцию. Поэтому в июле Bright Fit планирует увеличить время работы и открываться не с 9.00, а с 7.00, и за счет этого увеличить приток посетителей.

Г-н Романов прогнозирует, что еще несколько месяцев клубам придется работать в убыток, а полный выход на докарантинные показатели ожидаются не раньше 2021 г.

Сеть Drive Fitness смогла открыть восемь из девяти клубов в Екатеринбурге. Фитнес-клуб в ТЦ «Парк Хаус» остается закрытым по решению арендодателя. Директор по развитию сети Алексей Циммерман отмечает, что все разрешительные документы есть, но руководство ТЦ отказывается возобновлять работу клуба. По этой проблеме руководство сети уже обратилось к властям.

Г-на Циммерман отмечает, что заполняемость открывшихся залов находится на уровне 25%, а с начала карантина сеть получила убытки, которые «измеряются десятками миллионов рублей». Всего у Drive Fitness 14 фитнес-клубов в Екатеринбурге, Тюмени и Перми.

С такой же проблемой столкнулась сеть Powerhouse Gym: один из клубов в ТРЦ «Карнавал» закрыт до особого распоряжения арендодателя. Владелец сети Антон Гиренко-Коцуба оценивает посещаемость своих залов в 20-25%. И прогнозирует, что до конца лета — при условии полного снятия ограничений — в клубы будут ходить лишь 50% клиентов, а прирост посетителей начнется не раньше осени. Всего у Powerhouse Gym семь клубов в Екатеринбурге и Московской области.

В академии единоборств РМК полную загрузку залов ожидают в сентябре. Сейчас одновременно в тренажерном зале могут тренироваться 12 человек, причем зал разбит на два этажа. На время карантина академия перестроилась на онлайн-формат, цитирует «Ъ-Урал» генерального директора клуба Евгения Звездникова. Все тренировки были бесплатными для клиентов и спортсменов, действие клубных карт заморожено.

Ранее участники рынка прогнозировали, что порядка 30% клубов Екатеринбурга не переживут кризис.