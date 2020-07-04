«Предпринимать — стыдно. Фу, буржуй, ворюга». Почему в России так мало бизнеса

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», на своей странице в Facebook рассуждает о том, почему идея своего бизнеса так слабо привлекат россиян:

— Согласно докладу «Глобальный мониторинг предпринимательства» (он же — GEM) в нашей стране около 3% стартапов живут более трех лет. Для сравнения в США — примерно так 50%. То есть российское предпринимательство — как рак поджелудочной железы, выявленный на четвертой стадии. И, поддерживая этот тезис: 52% российских предпринимателей, чей первый бизнес закончился неудачей, не планируют повторять, а скорее пойдут в найм. Исходя из этих цифр в стране должен существовать просто невиданный постоянный «подсос» из новых предпринимателей.

Прямо представляю себе сотни тысяч встающих в атаку и кидающихся грудью на дот. Либо стоит признать, что с малым (начинающим) бизнесом у нас не очень и закрыть тему. Я как-то других вариантов не вижу.

В чем причины такого положения дел? Я вижу несколько равных по важности. Во-первых, это стоимость денег. Кто привлекал раунд дальше посева знает, что отечественный инвестор хочет одновременно взрывной рост стоимости компании, выход на безубыточность через три месяца и дивиденды с шестого. При этом оценка бизнеса будет, в лучшем случае, с дисконтом в 50% к мировой практике, а вернее в 80%. Поэтому нашему предпринимателю приходится крутится в сферах, рынках и продуктах, которые дают рентабельность на небольших объемах. А так как чудес не бывает, то темпы роста становятся небольшими.

Во-вторых, это структура и размер рынка. Как говорится, хотя это и плохая шутка: «Все уже украдено до нас». В большинстве отраслей хозяйничают крупные компании с государственным участием, полностью реализуя свое монопольное или олигопольное положение. Культура работы со стартапами в таких компаниях обычно сводится к идее «куплю команду». В крайнем случае, если уж прямо совсем ноу-хау, купят задешево, чтобы убить технологию.

Несмотря на тучу инициатив, и фонды, и корпоративные акселераторы, и открытые инновации — все происходит как должно. Крупному бизнесу стартапы не интересны априори, а размельчить большие компании пока не хватает воли.

В-третьих, культура. Предпринимать — стыдно. Фу, буржуй. Ворюга. Живет не как все. Не от звонка до звонка и в выходные на дачу. Лишь бы нажиться и уехать в эти ваши Ниццы. К сожалению, общественное мнение таково. Попробуйте, например, создать среду акселерации стартапов в вузе. Я несколько раз пробовал, в надежде, что молодые ребята другие. Нет, в вузе уже поздновато. Они туда приходят запрограммированными на карьеру в корпорации, лучше всего связанную с недрами. На грант еще согласны, а вот бизнес, инвестиции — это им мелковато. Не верят в будущее, не хотят создавать стоимость.

Что это все означает? Да ничего страшного, разумеется. Пробовать надо, все равно будут рождаться большие и даже глобальные бизнесы. Просто для того, чтобы это делать, у нас сложнее учиться. Физически учителей мало. Поэтому надо либо ехать «туда» и смотреть как делают «они», либо «на входе» приучить себя к мысли, что будет провал, а если не будет — это чудо. Ну чтобы не так больно было падать. Чтобы не стреляться потом с горя.