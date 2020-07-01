Общепиту разрешили открыть летние веранды. Но число заболевших COVID-19 не падает

За последние сутки в регионе подтвердились 256 случаев коронавируса, из которых 144 — в Екатеринбурге. Это существенно выше цифр последней недели, когда ежедневно регистрировали 180-220 инфицированных. За все время пандемии в Свердловской области заболели 13 048 жителей региона, сообщает оперативный штаб.

Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 54 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 609. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки зарегистрированы еще шесть смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии скончался 101 пациент. Выздоровели 7614 человек.

Коэффициент распространения вируса на 1 июля составил 1.22. Чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, который предполагает открытие уличных кафе и другие послабления, коэффициент должен составлять 0.8 и ниже, а половина коек в больницах, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, должна быть свободна. При этом представители полпредства УрФО сообщали 28 июня, что в Свердловской области свободно всего 27,1% коечного фонда.

Между тем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работу летних веранд кафе и ресторанов в Екатеринбурге с 1 июля. Решение об открытии веранд в других муниципалитетах будет приниматься исходя из дальнейшего развития эпидобстановки, сообщал DK.RU.

Несколькими днями ранее губернатор подписал указ о продлении режима повышенной готовности до 6 июля. Но при этом ряд ограничений глава региона снял: разрешил работу магазинов площадью 800 кв. м, а также библиотек и автошкол. Еще раньше работу возобновили спа-центры, косметологии и фитнес-центры. Для последних действует особое правило.

Кроме того, Свердловская область не вошла в список регионов, жители которых могут проголосовать по поправкам к Конституции в электронном виде, через сайт Госуслуги. В регионе с 25 июня по 1 июля работают более 2,5 тыс. избирательных участков. На обеспечение безопасности при голосовании потрачено 200 млн руб. из областного бюджета.

Всего в России за последние сутки выявлено 6 556 новых случаев коронавируса, 216 человек умерли, полностью выздоровел 10 281 заболевший. Всего в стране зафиксировано 654 405 случаев заболевания и 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.