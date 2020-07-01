Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс. человек

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса, 216 человек умерли, полностью выздоровел 10 281 заболевший, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 654 405 случаев заболевания и 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

На Москву пришлось 611 случаев, Московскую область — 306, Санкт-Петербург — 262, ХМАО — 261, Свердловскую область — 256, Иркутскую — 248. Более 100 случаев также в Нижегородской области, ЯНАО, Красноярском крае, Тыве, Воронежской, Челябинской, Мурманской, Архангельской, Ульяновской, Саратовской и Новосибирской областях.