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Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс. человек

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Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 тыс. человек
Автор фото: Gustavo Fring. Иллюстрация: Pexels.com

Количество активных случаев Covid-19 продолжает снижаться, но смертность в регионах растет. При этом число заболевших примерно в полтора раза ниже, чем количество выздоровевших.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса, 216 человек умерли, полностью выздоровел 10 281 заболевший, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 654 405 случаев заболевания и 9 536 летальных исходов, выздоровел 422 931 человек.

 На Москву пришлось 611 случаев, Московскую область — 306, Санкт-Петербург — 262, ХМАО — 261, Свердловскую область — 256, Иркутскую — 248. Более 100 случаев также в Нижегородской области, ЯНАО, Красноярском крае, Тыве, Воронежской, Челябинской, Мурманской, Архангельской, Ульяновской, Саратовской и Новосибирской областях.
 
 
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 01 июля 2020 г. выявлено 10 466 465 заболевших коронавирусом, за сутки их число выросло на 172 341. Зафиксировано 513 729 летальных исходов, суточный прирост составил 5 828 случаев.
 
По данным университета Джонса Хопкинса, в США число заболевших выросло до 2 64 млн, умерли 127 425. В Бразилии заразились 1,4 млн жителей, умерли 59 594 человек. Россия по числу случаев на третьем месте, но страну догоняет Индия, где уже более 585 тыс. случаев.
Автор: Андрей Пермяков
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