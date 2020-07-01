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Глава Верхней Салды подал в отставку. И передумал

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Глава Верхней Салды подал в отставку. И передумал
Иллюстрация: паблик «Верхняя Салда официально»

Михаил Савченко отозвал свое заявление о досрочной отставке, поданное депутатам Думы городского округа. Отставку связывали с возможными нарушениями антикоррупционного законодательства.

#ОТСТАВКИ#КОРРУПЦИЯ#НОВОСТИ

На прошлой неделе глава Верхней Салды Михаил Савченко подал заявление о досрочной отставке. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами — здоровье отца градоначальника резко ухудшилось после перенесенного инсульта.

Однако 1 июля администрация городского округа сообщила об отзыве заявления. Сам г-н Савченко назвал свое первоначальное решение об отставке поспешным и эмоциональным. Согласно официальному сообщению, «за последние несколько дней Михаил Савченко получил поддержку семьи и обращения салдинцев и руководителей муниципальных организаций с просьбой не покидать свой пост». Вопрос обсуждался и с правительством региона.

Глава Верхней Салды подчеркнул, что его решение о досрочной отставке не было связано с нарушениями антикоррупционного законодательства. Напомним, г-н Савченко не задекларировал за 2019 г. проданный им автомобиль «Хонда CR-V» за 1 млн руб., а также продажу земельного участка за 400 тыс. руб. В декларациях за предыдущие годы работы не было указано наличие ряда банковских счетов у него и супруги. Кроме того, первый заместитель Ирина Колпакова одновременно являлась советником директора корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщало издание «Правда УрФО».

Ранее мною уже были даны объяснения, касающиеся имущественной декларации за 2017 г. и о ситуации, расцениваемой как конфликт интересов между городской администрацией и градообразующим предприятием. Считаю, что город не получил ущерба из-за моих действий, но если потребуется, готов пройти разбирательство этой ситуации в правовом поле, — подчеркнул градоначальник.

Добавим, градообразующее предприятие Верхней Салды «ВСМПО-Ависма» сейчас переживает не лучшие времена. Из-за пандемии коронавируса в мире резко упал спрос на комплектующие для самолетов. Чистый убыток предприятия за первый квартал 2020 г. составил 8,11 млрд. руб., сообщал DK.RU. А в конце июня «ВСМПО-Ависма» перевела на режим неполной занятости более 10 тыс. сотрудников — половину всего штата.

Чтобы обеспечить адаптацию к новым экономическим реалиям, на предприятие пригласили команду топ-менеджеров из Москвы, исполняющим обязанности гендиректора был назначен Максим Кузюк. По последним данным, «ВСМПО-Ависма» готовится к продаже непрофильных активов для стабилизации финансового состояния.

Также на территории Верхней Салды размещается особая экономическая зона «Титановая долина». С начала года руководство ОЭЗ анонсировало запуск трех новых резидентов.

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