Нет денег? Вкладывайте время. Шесть способов обеспечить себе пассивный доход

Иметь несколько источников пассивного дохода при желании может каждый человек. Канал «Азбука денег» перечисляет шесть способов «получать деньги просто так».

Сначала об основах: пассивный доход — это деньги, которые вы зарабатываете в «фоновом режиме», то есть не прикладывая для этого практически никаких усилий. Для того, что раскрутить этот «маховик», конечно, нужно приложить определенные усилия, дать импульс. Он может быть двух видов:

за счет вложения ваших денег;

за счет вложения вашего времени.

После этого деньги будут зарабатываться самостоятельно, даже когда вы спите. Пассивный доход будет защищать вас на случай, если с основным источником дохода что-то случится.

Чтобы «вырастить» пассивный доход из денег, нужны будут определенные инвестиции, своего рода предоплата. Что можно сделать:

1) Положить деньги на банковский депозит

Или купить облигации. И получать пассивный доход в виде процентов по вкладу или выплаты купонов по облигациям.

2) Микроинвестирование

Оно подразумевает вложение небольших сумм денег (скажем, 10-20% с каждого полученного вами дохода). Самый оптимальный способ — регулярное приобретение индексных фондов.

Это позволит вам как получать дивиденды по акциям, так и гарантирует огромный прирост вложенного капитала на длинном горизонте инвестирования за счет эффекта сложных процентов.

3) Приобретение рентной недвижимости

Можно купить квартиру и сдавать ее в аренду, купить фонды недвижимости и получать часть прибыли или начать посуточно сдавать свою квартиру (или комнату) туристам и командировочным (на время сдачи придется уезжать к друзьям, родственникам или на дачу).

«Вырастить» пассивный доход путем вложения времени можно так:

1) Монетизация блога

Статьи, которые вы напишете и опубликуете будут приносить деньги за счет размещения на странице блоков контекстной рекламы и партнерских ссылок. Также приносить деньги может размещение статей на платформах типа «Яндекс.Дзен».

2) Монетизация фотографий

Для этого нужно сделать большое количество качественных фотографий и разместить их на «стоковых» сайтах типа Shutterstock. При каждой покупке вашей фотографии на ваш счет будет поступать определенный процент.

3) Написать книгу

За них издательство платит гонорар по мере продаж книг, который можно назвать пассивным доходом.