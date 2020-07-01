Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
70,44
78,99
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Нет денег? Вкладывайте время. Шесть способов обеспечить себе пассивный доход

1 810
Нет денег? Вкладывайте время. Шесть способов обеспечить себе пассивный доход
Иллюстрация: pixabay.com

Для того, чтобы деньги приходили на карту «сами по себе», нужно потратить: или кровно заработанные рубли или часы свободного времени. Выбирайте, что ближе вам, результат будет хорош в любом случае.

#ЛАЙФХАКИ

Иметь несколько источников пассивного дохода при желании может каждый человек. Канал «Азбука денег» перечисляет шесть способов «получать деньги просто так».

Сначала об основах: пассивный доход — это деньги, которые вы зарабатываете в «фоновом режиме», то есть не прикладывая для этого практически никаких усилий. Для того, что раскрутить этот «маховик», конечно, нужно приложить определенные усилия, дать импульс. Он может быть двух видов:

  • за счет вложения ваших денег;
  • за счет вложения вашего времени.

После этого деньги будут зарабатываться самостоятельно, даже когда вы спите. Пассивный доход будет защищать вас на случай, если с основным источником дохода что-то случится.

Чтобы «вырастить» пассивный доход из денег, нужны будут определенные инвестиции, своего рода предоплата. Что можно сделать:

1) Положить деньги на банковский депозит

Или купить облигации. И получать пассивный доход в виде процентов по вкладу или выплаты купонов по облигациям. 

2) Микроинвестирование

Оно подразумевает вложение небольших сумм денег (скажем, 10-20% с каждого полученного вами дохода). Самый оптимальный способ — регулярное приобретение индексных фондов. 

Это позволит вам как получать дивиденды по акциям, так и гарантирует огромный прирост вложенного капитала на длинном горизонте инвестирования за счет эффекта сложных процентов.

3) Приобретение рентной недвижимости

Можно купить квартиру и сдавать ее в аренду, купить фонды недвижимости и получать часть прибыли или начать посуточно сдавать свою квартиру (или комнату) туристам и командировочным (на время сдачи придется уезжать к друзьям, родственникам или на дачу).

«Вырастить» пассивный доход путем вложения времени можно так:

1) Монетизация блога

Статьи, которые вы напишете и опубликуете будут приносить деньги за счет размещения на странице блоков контекстной рекламы и партнерских ссылок. Также приносить деньги может размещение статей на платформах типа «Яндекс.Дзен».

2) Монетизация фотографий

Для этого нужно сделать большое количество качественных фотографий и разместить их на «стоковых» сайтах типа Shutterstock. При каждой покупке вашей фотографии на ваш счет будет поступать определенный процент.

3) Написать книгу

За них издательство платит гонорар по мере продаж книг, который можно назвать пассивным доходом.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • У полиции «уральской Рублевки» новый глава. Это третий астраханец в рядах силовиковУ полиции «уральской Рублевки» новый глава. Это третий астраханец в рядах силовиков
    40 561
  • Гражданство РФ будут давать за год работы, стоянки у ТЦ изменятся. Главные законы июляГражданство РФ будут давать за год работы, стоянки у ТЦ изменятся. Главные законы июля
    28 491
  • Уральские компании наращивают долг перед поставщикамиУральские компании наращивают долг перед поставщиками
    36 651
  • Как мебельщики заработали на замершем рынке больше 10 млн руб. невзирая на коронакризисКак мебельщики заработали на замершем рынке больше 10 млн руб. невзирая на коронакризис
    9 964
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.