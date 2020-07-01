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Уголовное дело бывшего главы «уральской Рублевки» закрыто

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Уголовное дело бывшего главы «уральской Рублевки» закрыто
Иллюстрация: архив сайта думы Сысертского ГО

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы Сысерти и экс-спикера местной думы Александра Карамышева. Прокуроры оценивали ущерб от его действий в 53 тыс. руб.

#НОВОСТИ

Основатель мясокомбината «Карамышев» обвинялся по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») и по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), пишет «Знак.ком» со ссылкой на данные картотеки суда.

Обвинение в мошенничестве в суде не устояло, Александр Карамышев был признан виновным только в совершении служебного подлога. Но за истечением срока давности совершения преступления наказание ему назначено не было, сообщает издание «Маяк» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, г-н Карамышев, будучи главой думы Сысерти, в октябре-ноябре 2017 г. отдыхал за границей, однако официально отпуск не оформил, а позже сдал в бухгалтерию табели учета рабочего времени, согласно которым эти дни он отработал в полном объеме, за что впоследствии получил зарплату. Таким образом он нанес бюджету Сысерти ущерб в 53 тыс. руб., что и стало поводом для возбуждения уголовного дела, рассказывал DK.RU.

Добавим также, что Александр Карамышев был избран мэром Сысерти в 2013 г. Спустя четыре года на посту его сменил экс-министр инвестиций региона Дмитрий Нисковских, а г-на Карамышева выбрали спикером местной думы. После возбуждения уголовного дела он лишился партбилета «Единой России», а затем — и поста спикера думы.

Читайте на DK.RU: Почему не каждый может взять землю на «уральской Рублевке». Интервью Александра Карамышева

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