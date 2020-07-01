Треть свердловчан приняли участие в опросе по Конституции. В Екатеринбурге — еще меньше

В Ленинском районе явка составила 30,49%, в Кировском — 27,2%, сообщает ЦИК. В большинстве районов в голосовании поучаствовали чуть более четверти населения: Октябрьский район — 26,79%, Чкаловский — 26,78%, Орджоникидзевский — 26,69%, Верх-Исетский — 26,6%.

Результат Екатеринбурга — пока один из худших по УрФО. Так, в соседней Перми проголосовало уже более 35% населения, в Челябинске — около 40%.

Примечательно, что по прогнозу главы Екатеринбурга Александра Высокинского, на избирательные участки придет больше 400 тыс. избирателей. Это примерно 40% населения города — существенно меньше 60%, на которые надеется председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В Свердловской области проголосовали более 1,2 млн избирателей или 36,7% (данные ЦИК на утро 30 июня). Явка в крупных городах превышает показатели Екатеринбурга: в Каменск-Уральском она составила 42,59%, в Верхней Пышме — 33,68%, в Нижнем Тагиле — 32,6%, в Среднеуральске — 31,77%, в Первоуральске — 30,24%.

Всероссийское голосование стартовало 25 июня и завершится сегодня, 1 июля. В Свердловской области открылось более 2,5 тыс. избирательных участков. Помимо стационарных, в этот раз власти организовали мобильные пункты приема голосов: синие шатры появились прямо в городских дворах. В Екатеринбурге развернуто 100 таких мобильных участков. Проголосовать на них смогут жители, зарегистрированные в домах, находящихся рядом с избирательными шатрами, сообщал DK.RU.

На обеспечение безопасности при голосовании потрачено 200 млн руб. из областного бюджета, сообщил на брифинге глава региона Евгений Куйвашев. Еще 20 млн руб. власти потратили для пиара нынешнего голосования, из них более 9 млн руб. — на печать благодарственных грамот.

В целом по России явка приблизилась к 50%.

Поправки к Конституции предусматривают перераспределение полномочий между разными органами федеральной власти, а также дают возможность Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 гг.