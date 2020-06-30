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Уральские компании наращивают долг перед поставщиками

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Уральские компании наращивают долг перед поставщиками
Иллюстрация: pixabay.com

В Свердловской области доля счетов, оплаченных с просрочкой свыше 60 дней, составляет более 73%. Это намного выше, чем средний показатель по России — 26,1%.

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Данные о просрочках платежей перед поставщиками зафиксировала система «СПАРК-Интерфакс». Резкое падение произошло в апреле, когда в силу вступили ограничения для работы бизнеса, связанные с пандемией коронавируса: тогда доля счетов поставщикам, оплаченных с просрочкой более чем на 60 дней, в Свердловской области выросла в четыре раза по сравнению с первым кварталом — до 73,1%. В этот же период прошлого года просрочка свердловских компаний перед поставщиками не превышала 8%.

Количество счетов, оплаченных вовремя, также сократилось. В России этот показатель находится на уровне 54,6%, тогда как в Свердловской области платить вовремя по счетам в апреле смогли лишь 21,6% предприятий. Годом ранее их было в три раза больше — 73%.

Генеральный директор ООО «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» Алексей Безденежных, комментируя ситуацию с просрочками «Интерфаксу», отметил, что нынешние показатели — не предел.

Динамика роста просрочек на срок более 30 дней в целом по России может стать более заметной в конце второго-начале третьего квартала 2020 г., — отметил финансист.

Список отраслей, в которых зафиксирован существенный рост просрочек, выглядит так:

  • электроника (в сегменте крупной офисной техники, бытовой техники),
  • нефтехимия,
  • строительство.

Стабильно платили по счетам компании из таких секторов, как:

  • фармацевтика,
  • пищевая промышленность,
  • товары гигиены и первой необходимости.

Г-н Безденежных добавил, что наименее пострадавшими можно назвать компании, которые еще до пандемии сделали ставку на онлайн-торговлю. Этот сегмент позволил им устоять в сложившейся ситуации, когда большинство торговых точек не имели права работать.

Напомним, в Свердловской области ограничительные меры по COVID-19 ввели в начале апреля. Смягчать режим губернатор Евгений Куйвашев начал с середины мая. Сейчас на территории региона разрешена работа торговых точек площадью до 800 кв. м, могут также работать салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры (но с ограничениями). С 1 июля, как писал DK.RU, глава региона разрешил работу летних веранд, кафе и ресторанов в Екатеринбурге. Решение по другим городам будет приниматься исходя из эпидситуации.

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