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«Прилетела ниоткуда и внезапно». Тиньков переболел коронавирусом. Его лечат от лейкемии

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«Прилетела ниоткуда и внезапно». Тиньков переболел коронавирусом. Его лечат от лейкемии
Иллюстрация: Tinkoff Bank

«Меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек». Предприниматель также переболел коронавирусом еще три месяца назад. Теперь ему предстоит пересадка костного мозга.

#НОВОСТИ

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков, который в начале марта сообщил, что заболел лейкемией, рассказал, что проходит стадию ремиссии. О диагнозе ему стало известно еще в конце октября 2019 г., после чего он прошел три курса химиотерапии в берлинской клинике, написал он в своем Instagram.

В клинике Helios меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек»… Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга… Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно, до года, — написал предприниматель, добавив, что вдобавок переболел коронавирусом три месяца назад.

Олег Тиньков уверен, что его компания выйдет из этого кризиса «100% сильнее, чем любой из конкурентов», просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтех-команда. Также он поблагодарил семью, отметив, что жена буквально «вытащила» его, и попросил прощения у всех, кого обидел в жизни, вольно или невольно: 

Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав.

В начале апреля Тиньков заявил, что покинет пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» и передаст свою доли в TCS Group Holding в семейный траст, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

Автор: Андрей Пермяков
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