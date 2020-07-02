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Как КАСКО, только ОСАГО. У виновников ДТП появился шанс починить машину за счет страховой

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Как КАСКО, только ОСАГО. У виновников ДТП появился шанс починить машину за счет страховой
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Компания «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» вывела на рынок новый продукт — страховку «ОСАГО НАОБОРОТ». Она оформляется на случай вины в ДТП и дает возможность автовладельцу починить машину.

По данным Госавтоинспекции, за январь-июнь 2020 года в Свердловской области произошло почти 1000 ДТП.  Одна из причин — непостоянная уральская погода. Ночью в Екатеринбурге может идти снег, утром лить дождь, а в обед светить яркое солнце. Как результат — на дорогах образуется опасная корка льда, которая не способствует безопасному вождению. Стать виновником аварии можно совершенно случайно, не приняв во внимание погодные условия.

Сегодня по полису ОСАГО выплата производится страховой компанией виновника пострадавшему. При этом виновник аварии самостоятельно восстанавливает свой автомобиль, если у него нет КАСКО. Однако, процент автовладельцев, которые оформляют добровольную страховку, очень низок из-за ее высокой цены.

Стоимость новой страховки, разработанной «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», сопоставима с ценой полиса ОСАГО и начинается от 4 900 рублей. Выплата на ремонт автомобиля составляет до 400 000 рублей. Срок действия такой страховки соответствует срокам, указанным в полисе ОСАГО. Аналогов полиса «ОСАГО НАОБОРОТ» на страховом рынке пока нет.

Как КАСКО, только ОСАГО. У виновников ДТП появился шанс починить машину за счет страховой 1

Надо отметить, что страховка «ОСАГО НАОБОРОТ» оформляется только в день оформления ОСАГО в офисах «АСКО-Страхование» на территории всей Свердловской области.

Узнать адрес офиса или подробности условий страхования можно по телефону горячей линии (343) 204-94-41, 8-800-2222-734.

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