«В апреле 2019-го заработали миллион, теперь — 60 тыс. Но перспективы — дух захватывает!»

От пандемии короновируса пострадали все владельцы частных дошкольных учреждений. Частные детские сады, центры развития, досуговые организации были закрыты в первый же день введения карантина, многие до сих пор не могут полноценно работать.

Руководитель одного из филиалов сети Яркие Дети Кирилл Микитась рассказал DK.RU, как выживают образовательные центры для детей и как их может спасти онлайн-обучение.

Сеть образовательных центров Яркие Дети Начала работу в Екатеринбурге в 2002 г., включает в себя 7 образовательных центров для детей от 1 до 12 лет (4 центра в собственности, 3 — по франшизе).

Владельцы и идейные вдохновители Ульяна и Павел Еремины.

Основное направление — подготовка детей к школе.

Разработали собственную методику обучения чтению детей с 3-летнего возраста, внедрили интерактивную игровую платформу и обучающие приложения для телефонов и планшетов по обучению чтению.

В 2019 г. стали лучшим детским центром страны в национальном конкурсе «Золотой медвежонок».

Кирилл Микитась, директор по маркетингу онлайн-центра Яркие Дети, руководитель филиала Яркие Дети на пл. Обороны д.1 в Екатеринбурге:

— С введением карантина планы наши разрушились в одночасье. Во-первых, март, апрель и май — это одни из самых доходных месяцев для нашего бизнеса, именно за их счет создается финансовая подушка на летний период (лето — один самых безденежных периодов для владельца детского центра). Во-вторых, сам по себе этот бизнес очень специфический, здесь все построено исключительно на энтузиазме, о больших деньгах речи не идет. Именно поэтому пересидеть и переждать здесь не получится.

Я с уважением отношусь к тем, кто закрыл свой детский центр или садик сразу. Это больно, но других вариантов практически нет.

Помню, как в ватсап-чате, где собираются владельцы ДОУ (дошкольных образовательных учреждений) в Екатеринбурге, в первый день карантина началась истерия. Как дальше существовать? Что делать? Продавать оборудование? Искать партнера или спонсора? Какой смысл вообще сохранять такой вид деятельности, если поддержки от государства нет, помещения чаще всего в аренде, а сезон провален?

Большинство владельцев ДОУ — женщины, некоторые в прошлом обычные педагоги. У них нет стартовых капиталов, собственных помещений, подушек безопасности, все построено исключительно на голом энтузиазме и любви к детям.

Из опыта общения с потенциальными покупателями франшизы могу сказать, что 99% людей реально не понимают, что детский центр — это не про бизнес, это про смысл жизни. Ведь даже самая раскрученная точка может приносить всего 100 тыс. руб. дохода в месяц.

Онлайн-школа как намерение

Но, как ни крути, именно энтузиазм помогает искать возможности там, где их вроде бы нет. Почти пять лет на общих собраниях директоров нашей сети мы рассуждали, что нас делает счастливыми и какими бы мы видели наши центры через 5, 10, 15 лет. И каждый раз сходились на том, что основная ценность — это качественное образование детей. Но как масштабировать эту ценность? Конечно, можно делать это и в рамках детских центров: это и франчайзинг, и новые собственные точки, и увеличение территории работы. Но, конечно, самый быстрый способ масштабирования в наше время — это интернет.

Именно во время этих собраний мы нашли единственный способ распространения нашей методики на весь мир — онлайн-школа. И начали разрабатывать собственную интерактивную платформу для дистанционного обучения. В нашем штате появились такие единицы, как программист, дизайнер, методист онлайн-курса.

Процесс разработки онлайн-уроков оказался достаточно сложным. С одной стороны, нужно сделать урок таким, чтобы ребенок не отвлекался все 40 минут, то есть добавлять в занятие игровые моменты, анимацию. С другой стороны, мы должны придерживаться образовательного процесса: проводить срез знаний после каждого урока, видеть и оцифровывать результат.

Впрочем, процесс создания уроков нас не пугал, это было увлекательно, это помогало использовать новые компетенции в традиционных офлайн-занятиях, делать их более живыми. Что нас пугало — так это отсутствие сформированного рынка.

Если онлайн-школы английского языка и образовательные онлайн-курсы для школьников уже вовсю формировали новую реальность, то мы со своими уроками для детей-дошкольников чувствовали себя первопроходцами. Мы понимали, как важно запустить полноценную онлайн-школу, но каждый месяц откладывали, так как не понимали, как формировать спрос.

Поэтому сначала мы ограничились только интерактивной платформой: с ее помощью наши ученики выполняли домашние задания и закрепляли знания, полученные офлайн. Это стало очень мощным продуктом в дошкольном образовании. И, конечно, нашим ключевым преимуществом. Ребятам настолько понравились уроки в игровой форме, что родители были в восторге. А педагоги увидели улучшение результатов обучения практически у всех детей.



Традиционный формат занятий постепенно уходит в прошлое

На этом наш проект по онлайн-школе практически и остановился — не хватало времени, ведь быть владельцем детского центра, пусть даже и одного, это 24 часа работы, а на выполнение стратегически важных вопросов остается лишь пара дней в месяц. Каждый раз мы возвращались к вопросу запуска онлайн-школы, но дальше планов и мыслей не шло. Мы продолжали вкладываться в создание и доработку уроков, но — не в запуск отдельного проекта.

Был и другой момент. Мы изучали опыт коллег из Москвы и видели: подобные онлайн-курсы запускали многие, но результаты удручали: пара сотен учеников максимум и колоссальные финансовые и временные вложения.

Очевидно, что для создания таких глобальных проектов нужны очень большие ресурсы: штат высококлассных педагогов, свой IT-отдел, расходы на маркетинг. И даже с таким раскладом выйти на операционную окупаемость можно только лет через пять.

Конечно, это нас не вдохновляло. С одной стороны, мы сделали классный проект, с другой, не понимали, как его монетизировать. Поэтому мы решили, что наша интерактивная платформа станет нашим конкурентным преимуществом, инструментом, доступным только в нашей сети, и отличным бонусом для потенциальных покупателей франшизы Ярких Детей. А мысли о мировой аудитории — это всего лишь плод фантазии.

Помогла пандемия

Не было бы счастья, да эпидемия короновируса наступила. Центры закрылись, сотрудники отправлены в отпуска на неопределенный срок. Самым страшным было, что одни из самых высококлассных педагогов остались совсем без работы.

И тогда мы сделали что-то невозможное. За пару дней полностью разработали и внедрили онлайн-уроки с персональными педагогами. Наладили всю техническую часть, обучили педагогов удаленной работе (многие — «начинающие чайники»), обзвонили всех клиентов. В общем, то, к чему мы так долго шли, реализовали всего за два дня.

В апреле мы постарались переключить всю нашу базу учеников на онлайн-уроки. Для родителей это был очень непонятный шаг, но мотивация получить оплаченные услуги заставила практически всех посадить ребенка перед компьютером.



Прежде чем открывать онлайн-школу, преподавателей пришлось самих обучить работе в онлайн

И здесь произошло настоящее чудо. Во-первых, такой формат работы оказался очень интересным для ребят. Родители писали, что ребенок ждет новых уроков каждый день. Во-вторых, поскольку была организована индивидуальная работа с педагогом, то результаты стали достигаться в десятки раз быстрее. Например, одна из наших основных образовательных программ — обучение чтению детей с 3-х лет — мгновенно дала потрясающие результаты. Мы создали то, что реально работает и приносит удовольствие как детям, так и для родителям.

Конечно, тотчас заработало сарафанное радио. Несмотря на то, что маркетинговый план в апреле только создавался, к 500 ученикам, согласившимся на дистанционное обучение, мы добрали порядка 50 детей, которые раньше вообще к нам не ходили.

Правда, финансовая часть в апреле не так порадовала. После выплат зарплат педагогам, программистам и дизайнерам на руках у нас осталось около 60 тыс. руб. — при подвисших счетах на коммуналку в 100 тыс. Если сравнить цифры, то в предыдущие годы самый нераскрученный центр в апреле приносил 150 тыс. руб. прибыли, а тут получилось 60 тыс. на всю сеть. Впрочем, мы понимали, что наша онлайн-школа находится в самом начале пути, и для начала эти цифры очень хорошие.

Ну, а далее началась работа уже по привлечению учеников со всего мира. В основном мы используем интернет-маркетинг. Бессонные ночи создания лендингов по курсам, рекламных кампаний в Яндексе и Гугле, подбор таргета, видеомонтаж для рекламы в соцсетях…

Сейчас к нам ежедневно записывается по 20-30 новых учеников на десяток интерактивных образовательных курсов — обучение чтению и развитие интеллекта, математика для дошкольников и школьников начальных классов, программирование, академический рисунок, развивающие занятия для детей 1-3 года, развитие эмоционального интеллекта, английский язык, нейропсихология и ментальная арифметика.

Менталитет и цифры

Уже в мае у нас сформировалась первая клиентская база онлайн-школы. Основную часть, конечно же, составляют семьи из Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежья. Очень много записывается из Европы и США.

Вообще, менталитет и отношение родителей к обучению детей у нас в стране и за рубежом сильно различаются. Там родители серьезно вкладываются в образование детей, это одна из основных статей расхода среднестатистической семьи, например, из Люксембурга. Влияет и стоимость: для семей из Европы и США наши онлайн-занятия в пять раз дешевле, чем работа с русскоязычным репетитором.

При выборе ценовой политики мы ориентировались на цены в офлайн-центре. Пока у нас сформировано такое предложение: при покупке абонемента на 8 индивидуальных занятий цена одного составит 550 руб., при покупке 16-ти — 500 руб. А при занятии в мини-группах до 3-х человек клиент заплатит 450 руб. при 8-часовом абонементе и 400 руб. — при 16-часовом.

Дальше можно посчитать. Зарплата педагогу за одно занятие — 300-400 руб., плюс налоги, реклама, расходы на программистов, технических специалистов, дизайнеров и методистов. Остается совсем немного. Так что, вероятно, цены нам придется пересмотреть.

Чтобы повысить доходность центров, у нас один путь — расширять аудиторию до десятков тысяч учеников. Расти есть куда — весь мир перед нами.

Ну и еще хотелось бы отметить, что карантинные меры очень хорошо сказались на скачивании обучающих онлайн-игр. Здесь наблюдается рост в 300%, что нас очень радует.



И родителям, и детям новая форма обучения понравилась

Рынок трансформировался

Могу точно сказать: прежних оборотов больше не будет. Владельцы частных детских садов и центров, которые думают, что вернутся к прошлым заработкам, сильно ошибаются. Скорее всего, более 90% центров к сентябрю не откроется вовсе.

В образовании и досуге для детей, так же, как и во всех аспектах жизни, произошла тотальная трансформация. Настало время дистанционных продуктов, которые, как показывает наша практика, ничем не уступают офлайн-обучению. Да, есть много недостатков в таком формате, это и нагрузка на зрение, и отсутствие социального общения у детей, и допнагрузка на родителей. Но, если смотреть на образовательный процесс в целом, то результаты у дистанционной работы есть, и во многих случаях — намного выше, чем у традиционной.

На новый учебный год мы планируем релизы новых образовательных приложений на телефон или планшет. Сейчас отдел разработки вовсю их готовит. Также мы полностью ушли в разработку интерфейса взаимодействия учитель-ученик-родитель.

Возможно, успеем подготовить большой проект интерактивных уроков без педагога, который будет учитывать все образовательные процессы (диагностику, проверку знаний, тестирование). Такой формат очень подходит семьям, где родители любят самостоятельно заниматься с учениками в любое удобное время.

И в завершение. Несмотря на то, что финансовая часть проекта онлайн-школы Яркие Дети только формируется, мы сделали очень многое: сохранили большую часть педсостава, научились обучать детей по всему миру, а главное — сами поверили в ценность своего продукта. То есть выполнили все задачи, которые ставили перед собой на протяжении последних пяти лет.