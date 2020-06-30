Лжепредприниматель из Екатеринбурга, получивший ссуду в 5 млн руб., предстанет перед судом

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга 1982 г. р. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2013 г. обвиняемый, являясь директором и единственным участником ООО «Империя Красоты», разработал план хищения денежных средств Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП). В подготовке преступления участвовал еще один человек, однако его личность в ходе следствия не смогли установить, материалы в отношении этого лица выделили в отдельное производство,

Соучастник изготовил подложные документы для фонда, которые обвиняемый предоставил в СОФПП для получения субсидии. Документы подтверждали расходы, связанные с инновационной деятельностью, которые якобы понесло ООО «Империя Красоты» в 2012 г.

Согласно указанным подложным документам, ООО «Империя Красоты», подконтрольное обвиняемому, разработало инновационный продукт — программно-технический комплекс аудиовизуальной обработки текстовых данных. Введя в заблуждение сотрудников СОФПП, обвиняемый незаконно получил в рамках поддержки малого предпринимательства субсидию на сумму 5 млн руб., — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Отметим, СОФПП выступает как одна из государственных микрокредитных организаций, деятельность которой рассчитана на поддержку бизнеса. В Фонде строго подходят к оценке заемщика, однако иногда поток заявок слишком велик. Это актуально и для сегодняшней ситуации: в критическом положении из-за пандемии оказались многие предприниматели, обратившиеся в Фонд за поддержкой. Как рассказывал в интервью DK.RU заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев, работы у фонда в последние месяцы стало в разы больше.