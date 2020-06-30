Лжепредприниматель из Екатеринбурга, получивший ссуду в 5 млн руб., предстанет перед судом
38-летнего жителя Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве при получении субсидии от Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства (СОФПП).
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга 1982 г. р. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в сентябре 2013 г. обвиняемый, являясь директором и единственным участником ООО «Империя Красоты», разработал план хищения денежных средств Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП). В подготовке преступления участвовал еще один человек, однако его личность в ходе следствия не смогли установить, материалы в отношении этого лица выделили в отдельное производство,
Соучастник изготовил подложные документы для фонда, которые обвиняемый предоставил в СОФПП для получения субсидии. Документы подтверждали расходы, связанные с инновационной деятельностью, которые якобы понесло ООО «Империя Красоты» в 2012 г.
Согласно указанным подложным документам, ООО «Империя Красоты», подконтрольное обвиняемому, разработало инновационный продукт — программно-технический комплекс аудиовизуальной обработки текстовых данных. Введя в заблуждение сотрудников СОФПП, обвиняемый незаконно получил в рамках поддержки малого предпринимательства субсидию на сумму 5 млн руб., — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Отметим, СОФПП выступает как одна из государственных микрокредитных организаций, деятельность которой рассчитана на поддержку бизнеса. В Фонде строго подходят к оценке заемщика, однако иногда поток заявок слишком велик. Это актуально и для сегодняшней ситуации: в критическом положении из-за пандемии оказались многие предприниматели, обратившиеся в Фонд за поддержкой. Как рассказывал в интервью DK.RU заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев, работы у фонда в последние месяцы стало в разы больше.
В конце марта у нас было на рассмотрении 22 заявки на реструктуризацию займа, сейчас их — 226. И будет еще больше. Поступило более 400 заявок на займы, 24 антикризисных займа уже выдано. А если раньше на «горячую линию» звонили 30-40 раз в день, то сейчас количество звонков выросло до 250-300. Рост оказался лавинообразным, но мы к нему оказались готовы: в прошлом году в СОФПП провели в глобальную цифровизацию, это помогло быстро перестроиться на онлайн-работу, — такой комментарий Валерий Пиличев дал в апреле текущего года.